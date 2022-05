Podcast: Square Enix verkauft Tomb Raider und Blizzard tritt ins nächste Fettnäpfchen | Bis zur Glotze (Folge 75)

In der heutigen Folge unseres Podcast sprechen Christian und Tobias über die Geschehnisse der letzten Wochen in der Gaming-Welt. Square Enix verkauft Tomb Raider, FIFA heißt nicht mehr FIFA und Blizzard weiß mal wieder nicht mit Diversität umzugehen. Und dann wird auch noch Starfield verschoben, oder ist das vielleicht sogar besser so?

Podcast mit Studio-Verkäufen, Verschiebungen und einem Blizzard-Skandal | Bis zur Glotze (Folge 75)

Square Enix verkauft Tomb Raider

Square Enix hat einfach mal das westliche Sortiment an die Embracer Group verkauft. Der Deal war dabei sogar noch ein Schnäppchen. Nur 300 Millionen kosteten u.a. Tomb Raider, Deus Ex und Thief. Wir dürfen also gespannt sein, welche Spiele uns hier erwarten werden. Wir dürfen ebenfalls gespannt sein, wann Starfield denn wohl erscheinen wird. Denn das Spiel wurde auf das kommende Jahr verschoben. Aber reicht die zusätzliche Zeit wirklich aus? Verschiebungen liegen ja derzeit in Mode. Auch das Remake zu Prince of Persia wird sich wohl noch einige Zeit noch einige Zeit in Entwicklung befinden, denn das Spiel wurde in die Hände eines neuen Studios gegeben.

Fragwürdig sind allerdings Blizzards “Bemühungen” divers zu sein. Mit einem Diversity-Tool versucht man diverse Spielecharaktere zu formen und zu bewerten. Aber geht der Schuss nach hinten los? Ein ähnliche Frage stellt sich beim Versuch von Electronic Arts auf den Namen “FIFA” zu verzichten. Das schafft Konkurrenz. Steigt Take Two in das lukrative Geschäft ein? Rollenspiel-Fans dürfen sich zumindest auf etwas Handfestes freuen. Greedfall 2 wurde angekündigt. Doch auch hier ist Warten angesagt. Diese und noch weitere Themen besprechen wir in dieser Podcast-Ausgabe!

Moderation: Christian Koitka

Redaktion der Folge: Tobias Mehrwald

Abonniert uns einfach auch direkt bei Spotify, Google Podcasts, bei iTunes oder per RSS!

Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für “Bis zur Glotze”? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: podcast@liesie-media.de.