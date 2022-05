Andor – Star Wars Celebration Day ganz nach Disney Manier

Neben neuen Bildern zur “Obi-Wan Kenobi” Serie lieferte der Star Wars Celebration Day auch viel Überraschendes. Unter anderem “Andor” eine zusätzliche Serie, welche bald auf Disney+ veröffentlicht wird. Der Name Andor mag einigen treuen Fans noch ein Begriff sein. So hieß einer der Rebellen in “Rogue One: A Star Wars Story”.

Der Star Wars Celebration Day veröffentlicht Trailer zu “Andor”

Disney setzt seine Franchise Pläne nicht nur bei Marvel durch. Auch Star Wars, eine der wohl größten und bekanntesten Marken in der Medienlandschaft, ist ein wahrer Magnet was Marketing angeht. Deshalb präsentiert Disney+ auch seit längeren viele neue Projekte. Zuerst kam “The Mandalorian”, dann “Das Buch von Boba Fett” und heute geht auch noch “Obi-Wan Kenobi” an den Start. Langsam sollte allen Fans aufgefallen sein, wie gründlich Disney das Star Wars Universum ausdehnt. Jedoch bleiben viele der Geschichten handlungstechnisch an den Filmen angesiedelt. Gründe dafür gibt es viele. Allein die Wiedererkennungsmerkmale die dadurch geschaffen werden. So auch mit der neuen Serie “Andor”. Das Disney+ Original spielt vor Rogue One, was ja bekanntermaßen vor der vierten Episode der Originaltrilogie stattfindet. Die dadurch erzählte Handlung erschafft eine neue Perspektive auf das Universum.

Die Möglichkeiten einer weit weit entfernten Galaxie

In der neuen Serie soll Cassian Andor 5 Jahre vor den Geschehnissen von “Rogue One: A Star Wars Story” als Spion die Rebellen gegen das Imperium unterstützen. Die Rebellion und der aufbrausende Bürgerkrieg stehen noch am Anfang ihrer Reise genauso wie Cassian. Genremäßig bewegt sich “Andor” in Richtung eines Spionage-Thrillers. Vielleicht so etwas wie James Bond nur im Star Wars Kleid? Warum nicht Daniel Craig hatte, ja auch seinen kleinen Cameo in Episode 7. Doch so ganz würde das nicht auf Cassian Andor passen. Aber es zeigt, welche Möglichkeiten das Star Wars Franchise beherbergt. Während es bei Marvel so scheint, als ob nur die eine Formel für die Produktionen funktioniert, mit Ausnahmen, so zeigten die Verantwortlichen hinter vielen Star Wars Produktionen, auch den Animationsserien, wie divers und kreativ sie sein können. Hoffen wir also, dass auch dieses Mal mit dem 31. August ein spannendes Abenteuer auf uns zu kommt.

