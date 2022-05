S.T.A.L.K.E.R. 2 – Entwicklung scheint wieder anzulaufen

Die Entwickler:innen von GSC Game World setzen Berichten zufolge die Entwicklung von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl fort. Anfang März hatte das in Kiew ansässige Team die Arbeiten an dem Titel im Zuge der russischen Invasion ihres Heimatlandes unterbrochen. Laut dem Online Magazin PC Gamer, seien Teile des Studios nach Prag umgezogen. Zuvor hatten die Entwickler:innen verlauten lassen, die Arbeiten an S.T.A.L.K.E.R. 2 erst wieder aufzunehmen, wenn die Ukraine über Russland gesiegt habe.

S.T.A.L.K.E.R. 2 im Herzen des Krieges

Anfang März haben die Entwickler:innen von GSC Game World bekannt, dass sie die Arbeiten an S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl im Zuge des andauernden Angriffskrieges Russlands niederlegen müssen. In einem YouTube Video mit dem Namen “Lights! Camera! War…” gaben sie gleichzeitig schrecklich eindrückliche Einblicke in ihr Leben und wie es sich durch den Krieg verändert hat. Das Team schwor sich erst nach einem Sieg der Ukraine mit ihrem Projekt fortzufahren. Laut einem Interview mit PC Gamer hätten die Arbeiten jedoch schon jetzt wieder begonnen. Dem GSC Game World Community Manager Mol1t zufolge haben die Entwicklungen an S.T.A.L.K.E.R. 2 wieder begonnen. Große Teile des Teams scheinen sich Prag zusammengefunden zu haben, nachdem die Arbeit in ihrem Heimatstandort Kiew unmöglich gemacht worden war.

Im Rahmen des Interviews ging Mol1t noch einmal explizit auf die Namesänderung des Titels ein. Zuvor hatte das Team den Eigennamen Chernobyl in Chornobyl geändert, was die eher ukrainische Aussprache des Names widerspiegelt. Anbei wurde auch bekannt gegeben, dass der offizielle Discord-Channel des Entwicklungsteams wieder eröffnet wurde, sodass ihr wieder in den direkten Kontakt mit den Entwickler:innen treten könnt.

Quelle: pcgamer.com