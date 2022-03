Stalker 2 – Entwicklung vorerst gestoppt

Stalker 2 wurde vor kurzem von April auf Dezember 2022 verschoben. Jetzt hat der ukrainische Entwickler GSC Game World die Arbeit an dem Spiel vorerst komplett auf Eis gelegt.

Der Ukraine-Krieg hält die gesamte Welt in Atem. Natürlich hat das Geschehen auch Einfluss auf die örtlichen Entwicklerstudios. GSC Game World aus Kiew verkündete nun via Twitter, dass die Entwicklung an Stalker 2 ausgesetzt wird. Somit dürfte das Game wohl auch nicht mehr pünktlich am 8. Dezember 2022 erscheinen.

Das Studio veröffentlichte dazu auch ein Video. Darin erklären die Entwickler, dass sie eigentlich das Motion-Capture-Studio vorstellen wollten und die Fortschritte ihrer Arbeit. Doch die Pläne haben sie jetzt über den Haufen geworfen. Viel wichtiger sei im Moment die Sicherheit der Mitarbeiter und deren Familien. Im Video sind Kampfeinlagen für Zwischensequenzen im Game zu sehen, gefolgt von Aufnahmen des Kriegs in Ukraine. Die Entwickler erklären zum Schluss, dass sie mit der Arbeit an ihrem Spiel “nach dem Sieg” weiter machen wollen.

«Gameplay when?» is no longer the most common question. Now we hear «Are you guys okay?» more and more.https://t.co/E6yyzTwwSd

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) March 2, 2022