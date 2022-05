Death Stranding 2 – Norman Reedus bestätigt zweiten Teil

Schauspieler Norman Reedus scheint eine Fortsetzung von Death Stranding, mehr oder weniger aus Versehen, bestätigt zu haben. In einem Interview mit Leo Edit gab der Death-Stranding-Darsteller an, dass sich der zweite Teil bereits in Entwicklung befindet.

Death Stranding 2 bereits in Arbeit?

Nicht zum ersten Mal deutet Norman Reedus, der den Protagonisten Sam Porter Bridges verkörpert, einen zweiten Teil von Death Stranding an. Bereits im vergangenen August sagte er, dass er fest mit einem Sequel rechne. Jetzt ging er in einem Interview mit der Seite Leo Edit sogar einen Schritt weiter: Laut Reedus hat die Arbeit an einem Sequel bereits begonnen. Und was sagt Hideo Kojima dazu? Der hat sich mittlerweile ebenfalls zu Wort gemeldet, aber eben auf seine ganz eigene Art und Weise. In einem Tweet veröffentlichte Kojima mehrere Bilder von Reedus und sich selbst. Dazu schrieb er: Geh in deinen privaten Raum, mein Freund. Solche kryptischen Äußerungen sind wir von Kojima ja bereits gewöhnt.

In Death Stranding durchstreift ihr als Protagonist Sam Porter Bridges eine postapokalyptische Welt und versucht die restlichen Menschen wieder miteinander zu verbinden. Das macht ihr Mithilfe von Lieferungen, die aus lebensnotwendigen Gegenständen für die einzelnen verbliebenen Lager bestehen. Der erste Teil erschien erstmalig am 8. November 2019 für die PlayStation 4 und hat mittlerweile eine PC- und PlayStation 5-Umsetzung erhalten.

Quelle: Leo Edit, Hideo Kojima via Twitter