The Circle USA – Staffel 4 sorgt für Promi-Beteiligung

Freunde, bald geht’s wieder los! Ab dem 04. Mai 2022 bereichert uns Netflix mit der vierten Staffel von The Circle USA. Die Reality-TV Show, in der es darum geht, über (falsche) Onlineprofile zum beliebtesten Bewohner des Wohnkomplexes aufzusteigen, wurde erstmals am 1. Januar 2020 weltweit bei Netflix ausgestrahlt. Nun treten erneut die verschiedensten Persönlichkeiten in den Ring, für den Kampf um die Influencerkrone. Dieses Mal dürfen wir uns wahrscheinlich auch über eine waschechte Promi-Beteiligung freuen.

Die Spice Girls sind mit von der Partie

Am kommenden Mittwoch (04. Mai) startet auf Netflix die vierte Staffel der Reality TV-Serie „The Circle“. Im kürzlich veröffentlichten Trailer lockt uns Netflix mit den Worten: „More money, new gameplay, and a lot more spice.“ Moment mal! A lot more Spice? Da mussten wir direkt an die britische Pop-Girlgroup Spice Girls denken, die mit Liedern wie „Wannabe“ die 90er Jahre prägten. Passend dazu wird das Wort „Spice“ im Trailer in den Farben der Union Jack, also der britischen Flagge gezeigt. Kurz darauf betreten zwei Spielerinnen den Circle, ohne das wir ihre Gesichter sehen. Gut möglich also, dass zwei der Spice Girls bei der vierten Staffel The Circle mitmachen.

Doch worum geht es genau bei The Circle? Die Mitspieler*innen ziehen jeweils allein in ein Apartment des Wohnkomplexes ein. Dort angekommen haben sie die Möglichkeit, ihr Onlineprofil, mit allem was dazu gehört, anzulegen. Dabei bleibt ihnen die Wahl, ob sie sich als sie selbst ausgeben, oder ein Fakeprofil erstellen, von dem sie sich mehr Beliebtheit versprechen.

Denn darum geht es bei The Circle USA – beliebt sein. Über die Chatfunktion des Fernsehers können die Teilnehmer*innen mit den anderen Mitstreitern in Kontakt treten, sich die Bilder der Konkurrenten anschauen und Beziehungen zueinander aufbauen, um so vor einem Rauswurf sicher zu sein. In regelmäßigen Abständen müssen sich die Spieler*innen dann je nach Sympathie und Beliebtheit bewerten.

Die zwei beliebtesten Spieler*innen bekommen für eine Runde Immunität verliehen und können dann entscheiden, welcher Spieler oder welche Spielerin geblockt wird und somit ausscheidet. Der ausgeschiedene Spieler hat dann die Möglichkeit, einen Mitstreiter persönlich in seinem Apartment zu besuchen und festzustellen, ob sich der Spieler als sich selbst oder als jemand komplett anderes ausgegeben hat. Der Spieler, der im Finale auf den ersten Platz gewählt wird, erhält 150.000 Dollar Preisgeld. Nach dem Staffelstart am 04. Mai folgen weitere Episoden am 11. 18. und 25. Mai 2022 auf Netflix.

