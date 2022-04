Hello Neighbor 2 – Sequel startet Anfang Dezember durch

Hello Neighbor 2 hat nicht nur endlich einen konkreten Releasetermin spendiert bekommen, sondern wird alsbald auch in eine Closed Beta starten. Wir haben alle Details für euch zusammengefasst.

So erhaltet ihr Zugriff auf die Beta

Wie die EntwicklerInnen von Tiny Built unlängst bekannt gaben, wird das Horror-Abenteuer Hello Neighbor 2 pünktlich zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommen. Konkret soll das langerwartete Sequel am 6. Dezember 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X/S erscheinen.

Passend dazu hat das Studio zu einer geschlossenen Betaphase ausgerufen, in der ausgewählte SpielerInnen bereits in eine frühe Version des Spiels einsteigen können. Das Team bittet alle Testenden natürlich im wertvolles Feedback, um Hello Neighbors 2 bis zum Release noch den letzten Feinschliff verpassen zu können. Solltet ihr Interesse an der Vorabfassung haben, könnt ihr den Titel bereits heute vorbestellen und qualifiziert euch somit für die Teilnahme am Beta-Test. Zum jetzigen Zeitpunkt erhalten nämlich lediglich VorbestellerInnen Zugriff.

Hello Neighbor 2 entführt euch in eine schaurige-schöne, offene Spielwelt, die euch vor so manches Rätsel stellt. Gruselige Nachbarn, mysteriöse Phänomene und jede Menge Geheimnisse laden zum Erkunden ein.

Quelle: Tiny Built