Ambulance – Jake Gyllenhaal und die zwei Helikopter

“Ambulance” heißt der neue Michael Bay Streifen und quasi alles in und an dem Film schreit nach dem bekannten Action-Regisseur. Natürlich muss jede*r selbst entscheiden, was man von solchen Film halten kann. Aber niemand kann bestreiten, dass Michael Bay nicht spannende und interessante Action-Szenen kreiert. Und eine war für Jake Gyllenhall äußerst riskant.

Keine Double für Gyllenhaal für spezielle “Ambulance” Szene

Michael Bay’s neuer Action-Kracher “Ambulance” läuft gerade in den Kinos an und zeigt, dass was man von dem Regisseur erwarten konnte. Rasante Autofahrten, viel unnützes Geballer und riskante actiongeladene Manöver. Für ein solches Manöver musste Schauspieler Jake Gyllenhaal ausnahmsweise selber ran und das Stuntdouble wurde ignoriert. Da aber Gyllenhaal oftmals behauptet hat, er würde seine Stunts sowieso selbst machen, sollte das doch kein Problem sein, oder? In einem Interview mit Variety berichtete der Star über seine Erlebnisse am Set. Die entsprechende Szene beinhaltet Gyllenhaal wie er während der großen Verfolgungssequenz, aus dem Krankenwagen hängt. Dabei beschießt er zwei Hubschrauber und im Hintergrund glänzt der Los Angeles River. Das war auch der Grund für den Regisseur Michael Bay diese Szene so kurzfristig zu drehen. Die Szenerie mit dem Fluss sorgt für einen typischen Bay-Eindruck.

Nur zwei Stunden für die Action-Szene des Films

Jake Gyllenhaal und Yahya Abdul-Mateen II hatten eigentlich schon Feierabend und wollten vom Set nach Hause. Bay rief sie jedoch zurück, um alles abzudrehen. Das meiste wurde spontan geklärt und Michael Bay organisierte zwei professionelle Piloten mit über 25 Jahren Erfahrung. Die waren auch bitter nötig, denn sie flogen nur knapp 6-7 Meter über dem Kopf von Gyllenhaal hinweg. Eine brenzlige Angelegenheit, die dem guten Jake auch seine Haare hätte kosten können. Aber alles verlief natürlich ohne Probleme. Michael Bay selbst berichtet, dass Jake Gyllenhaal begeistert von der Situation war. Und der Schauspieler selbst sprach auch nur in den besten Tönen von Bay. Ihm habe die Arbeit unheimlich viel Spaß bereitet.

