eFootball 2022 – Neuer Patch sorgt für Hoffnung bei den Fans

Der Pro Evolution Soccer-Nachfolger eFootball 2022 aus dem Hause Konami entpuppte sich 2021 als mittelschwere Katastrophe. Geplagt von Bugs und spielerischen Mängeln hagelte es reihenweise schlechte Bewertungen für die Fußballsimulation. Doch es gibt Hoffnung für alle, die immer noch an das Spiel glauben. Konami verkündete nun das Update 1.0.0 samt zahlreicher Anpassungen und Veränderungen.

eFootball 2022 ist im September 2021 für den PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series S/X erschienen und konnte weder Kritiker noch Fans so richtig überzeugen. Update 1.0.0 soll die Spielerinnen und Spieler nun ein wenig besänftigen. Unter anderem wurde die Defensiv-Steuerung samt Tastenbelegung generalüberholt. Auch die Passgeschwindigkeit wurde angepasst. Bezüglich des Offensivspiels gibt es für die Spielerinnen und Spieler nun die Möglichkeit, einen Traumschuss auszuführen, um besonders schöne Tore zu erzielen. Auch der Online-Multiplayer-Modus soll in Zukunft flüssiger laufen und die Spielerinnen und Spieler vor Lags verschonen. Das Update erscheint am 14. April 2022.

A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV

There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.

