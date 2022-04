Two Point Campus – Aufbausimulation wird in den Sommer verschoben

Es gibt gute und schlechte Nachrichten für alle, die sehnsüchtig auf die Aufbausimulation Two Point Campus warten. Die gute Neuigkeiten: Die Entwickler von Two Point Studios haben ein rund fünf minütiges Video mit neuen Gameplay-Szenen und der Visionen der Entwickler*innen veröffentlicht. Die schlechten Neuigkeiten: Two Point Campus benötigt noch ein wenig mehr Zeit in der Entwicklung. Der Release-Termin wurde in den August verschoben.

Ursprünglich sollte Two Point Campus am 17. Mai 2022 für den PC, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series S/X erscheinen. Jetzt verkündete das Entwicklerstudio Two Point Studios, dass die Aufbausimulation, in der ihr eure eigene Universität Schritt für Schritt errichten könnt, noch mehr Zeit in der Entwicklung benötigt. Der neue Release-Termin ist der 09. August 2022.

Als Entschädigung veröffentlichten die Entwickler*innen ein rund fünf minütiges Video, welches neben neuen Gameplay-Szenen auch Entwicklerkommentare beinhaltet, die die Vision für das Spiel näher erläutern. Was sagt ihr zu der Verschiebung von Two Point Campus? Seid ihr enttäuscht oder könnt ihr euch noch ein wenig länger gedulden?

We've been knocked back…

We have some news to share on the release date for Two Point Campus, which is moving back from 17th May to 9th August.

We're really sorry, but it's for the best! Read more here – https://t.co/wAkyJFkfq0 pic.twitter.com/ztUaHHaFeE

— Two Point Campus (@TwoPointCampus) April 6, 2022