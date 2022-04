Destiny 2 – Wo versteckt sich Xur an diesem Wochenende und was hat er im Angebot?

Seit dem Erscheinen der Hexenkönigin-Erweiterung für Destiny 2 wurde der exotische Waffen- und Rüstungshändler Xur von einem nervtötenden Bug geplagt. Sämtliche der begehrten Exotischen und Legendären Rüstungen hatten lachhaft niedrige Werte und das Woche um Woche. Die Entwickler:innen von Bungie hatten schnellstmögliche Abhilfe versprochen – und scheinen diese endlich abzuliefern. Am heutigen Abend beehrt und Xur wieder mit seinem gewohnten Angebot. Bei uns erfahrt ihr, wo ihr den zwielichtigen Händler findet und ob sich seine Angebote wirklich lohnen.

Wo befindet sich Xur?

Wöchentlich grüßt das Murmeltier. Pünktlich, wie eh und je ist Xur heute Abend um 19:00 an einem seiner Lieblingsplätze in der Welt von Destiny 2 erschienen. Dieses Wochenende beehrt uns der Agent der Neun in der Gewundenen Bucht auf der ETZ. Dort wird er wie gewohnt übers Wochenende ausharren und erst am 12. April die Segel streichen. Im Anbetracht der Rückkehr des Eisenbanners in der kommenden Woche lohnt sich ein Abstecher zum Waffenhändler besonders!

Xurs Angebot vom 08. – 12. April

Endlich kann sich das Angebot des vermummten Waffenhändlers wieder sehen lassen! Sowohl die exotischen, als auch die legendären Rüstungsteile haben wieder beachtliche Wertepunkte. Somit dürfte für alle Interessenten etwas dabei sein. Wie immer gilt: Xur verkauft je ein exotisches Rüstungsteil für jede Klasse, sowie eine bestimmte exotische Waffe. Seit der Hexenkönigin-Erweiterung könnt ihr zudem noch wöchentlich zufällige Rollen der Waffen “Falkenmond” und “Erzählung eines Toten” dabei. Im Folgenden findet ihr eine schriftliche Auflistung des aktuellen Angebots, samt unserer Einschätzung zu deren Tauglichkeit:

Waffe: Scharlach – Handfeuerwaffe, die besonders im PvP glänzen kann. Jede Hüter:in sollte diese Waffe in der Rückhand haben.

Scharlach – Handfeuerwaffe, die besonders im PvP glänzen kann. Jede Hüter:in sollte diese Waffe in der Rückhand haben. Rüstungsteile: Titan: Ursa Furiosa – Panzerhandschuhe, die generell ein Muss für Endgame-PvE-Spielmodi sind. Leider ist die Rolle diese Woche eher auf Mobilität ausgelegt, ein Wert den Titanen so gar nicht gebrauchen können. Nur zugreifen, falls ihr die Handschuhe noch gar nicht besitzt. Jäger: Äonenfink – Panzerhandschuhe, die einen ganz speziellen Platz in der Meta von Destiny 2 haben. Für gewisse Endgame Aktivitäten im PvE können sie durchaus sinnvoll sein, allerdings sind die Äonenhandschuhe für alle Klasse eher in der Nische zu finden. Leider ist die Rolle diese Woche auch eher mau, sodass wir eher von Kauf abraten würden, wenn ihr knapp bei Kasse seid. Warlock: Sonnenarmschienen – Panzerhandschuhe, die sich auf die feurige Klasse der Hexenmeister spezialisiert und die Wirkung von Solar Granaten verstärkt. Durchaus nützliches Rüstungsteil, besonders wenn irgendwann Solar 3.0 auf uns zukommen sollte. Die Rolle ist diese Woche in Ordung. Zwar müsst ihr euch mit schlappen 58 Punkten zufriedengeben, diese liegen jedoch hauptsächlich bei Belastbarkeit, was ein Pluspunkt ist. An dieser Stelle könnte man durchaus zugreifen.



Seltene Rüstung: Diese Woche hat Xur als legendäres Rüstungs-Set das Anti-Vernichtungsset vom Toten Orbit dabei. Titanen sollten sich insbesondere den Helm und die Handschuhe dieses Sets nicht entgehen lassen!

Von den jeweiligen Versionen von “Falkenmond” und “Erzählung eines Toten” solltet ihr diese Woche die Finger lassen. Weder “Fixer Zug” für Falkenmond noch “Mörderischer Wind” für Erzählung eines Toten sind Perks nach denen ihr euch die Finger lecken solltet. Auch das legendäre Waffenangebot ist eher mau, sodass wir an dieser Stelle keine klare Kaufempfehlung für irgendeine der Wummen aussprechen wollen. Xur wird bis zum 12. April in der ETZ verweilen, ihr habt also noch genügend Zeit euch mit seinem neuen Angebot auszutoben!

1000 (+100 Bonus) Destiny 2 Silber [PS4 Download Code - deutsches Konto] 1000 (+100 Bonus) Destiny 2 Silber

Silber ist eine Spielwährung in Destiny 2, mit der du im Spiel Gegenstände kaufen kannst, um deinen Charakter anzupassen. Erhalte beim Kauf von 1000 Silber 100 Bonus-Silber.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: whereisxur.com