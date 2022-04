Attack On Titan – Wie man eine Staffel durch drei teilt

In der Unterhaltungsbranche ist es fast schon üblich, dass gewisse Projekte verschoben werden. Der “Attack On Titan” Anime treibt das aber auf die Spitze. Die eigentlich letzte und finale Staffel des überaus erfolgreichen und beliebten Animes, will einfach nicht zu Ende gehen. Im nächsten Jahr erwartet uns dann der dritte Teil der vierten Staffel.

Der “Attack On Titan” Anime fast so willensstark wie Eren Jäger

Mittlerweile 2022 und “Attack on Titan” ist immer noch nicht zu Ende gegangen. Wie Anime Fans es schaffen sich nicht von den Spoilern deprimieren zu lassen, ist für mich fast unverständlich. Der Ursprungsmanga endete bereits im letzten Jahr. Die Publikation fing 2009 an und den Anime Ableger gibt es seit 2013 zu sehen. In diesen neun Jahren seit dem Start sind bisher nur vier Staffeln erschienen. Das klingt erst einmal nach relativ wenig. Doch schon die dritte Staffel gab es in zwei Teilen und die vierte und nunmehr letzte Staffel erscheint in drei Teilen. Im Grunde genommen sprechen wir hier von sieben Staffeln, auch wenn seltsamerweise niemand es so betrachten möchte. Das geht wahrscheinlich mit der korrespondierenden Handlung einher. Man möchte klar zeigen, dass bestimmte Staffeln, eindeutige Handlungsbogen des Mangas umfassen. Den dritten Teil der Staffel produziert weiterhin MAPPA, welche in den letzten Jahren zu einer wahren Anime Größe herangewachsen sind.

Erfolgreicher Manga, noch erfolgreicher Anime?

Die Bedeutung des “Attack On Titan” Animes lässt sich wahrscheinlich nicht in so einem kurzen Artikel zusammenfassen. Vielen Menschen auf der Welt wurde das erste Mal eine ganze Reihe neuer Geschichten offenbart. Die Geschichte von Eren und seinen Freunden und Feinden geht mit dem dritten Teill zu ende. Erens geheimer Plan, die in den Mauern schlafenden Titanen zu erwecken und alle außerhalb von Paradis Island zu vernichten, hat funktioniert. Armin, Mikasa und die übrigen bekannten Gesichter reisen ihrem alten Freund hinterher. Moralisch zwar noch zerrissen, wissen sie aber zumindest, dass die Vernichtung die Eren vorsieht nicht geschehen darf. Auf diese finale Geschichte können wir uns dann in 2023 freuen.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: slashfilm

Titelbild: © MAPPA Studios