Vorschau: After Us (Previewversion) – Das Leben hat wenig Chance

Mit Ehrfurcht und Vorfreude habe ich seit der Game Awards 2022 auf den Release von After Us gewartet. Entwickler Piccolo Studio und Herausgeber Private Division haben sich viel Zeit gegeben, um etwas zu erschaffen, was emotional berührt und tieftraurig macht und in seiner düsteren Schönheit einfach fesselt. Mit After Us erleben wir eine schreckliche Zukunft, die nur von einem kleinen Geist des Lebens gerettet werden kann. Aber ist sie es eigentlich wert? Hier könnt ihr meine Eindrücke zu den ersten 90 Minuten des Spiels erfahren!

Was nach uns kommt, ist kaum zu retten

Versteht mich nicht falsch. Mit dieser Einstellung ist After Us vermutlich kein Spiel, was man spielen sollte. Dennoch treffen mich die Bilder, die vom Spiel wiedergegeben werden hart. Gaia, die kleine leuchtende Göttin des Lebens ist inmitten eines Waldes, inmitten von vielen Tieren, sogar von Meerestieren, die im Himmel schweben und läuft über grüne Flächen an Bächen vorbei. Die Idylle ist perfekt, aber wie zu erwarten war, ändert sich dieser Anblick schnell. Alles verschwindet nach und nach. Die Tiere, die Bäume, die Gräser, das Wasser. Gaia ist allein, bis sie vom vermutlich Baum des Lebens darüber aufgeklärt wird, was passiert ist.

Die sogenannten Verschlinger haben alles ausgerottet und jegliches Leben auf dem Planeten zerstört. Die Tiere sind fort. Aber ihre Geister, ihre Seelen sind noch auf dem Planeten verstreut. Einige besitzen die Lebensenergie des Baumes und wenn Gaia es schafft, ihre Seelen zu befreien, ist vielleicht noch Hoffnung vorhanden.

Der Feind ist bemitleidenswert und wahnsinnig gruselig

Bereits im ersten Trailer wurden wir mit dem Gegner der kleinen Göttin konfrontiert. Neben vermüllter Wege, kahlen Metallplatten und tiefen Schluchten, sind die Verschlinger das größte Übel. Beim Spielen wird einem sehr schnell klar, wer sie waren, bevor sie starben: Menschen.

Zu Beginn noch in etlichen Steinfiguren verewigt, unförmig und massig, warnt der Erzähler oder in diesem Fall der Baum des Lebens den Spielenden vor der Gefahr dieser Gestalten. Während man durch Gesang und viel Kletterarbeit verschiedene kleine Tierseelen im Umkreis sucht, kommt man nach etwas über einer Stunde Spielzeit auch mit bewegenden Verschlingern in Berührung. Zuerst noch träge und jammernd, alsbald jedoch in Metall gerüstet auf der Jagd nach dem kleinen Lichtball, der sich ihnen nähert.

Doch es ist auch Gaias Aufgabe die Seelen der Verschlinger zu erlösen, was gar nicht so einfach ist, wenn eine riesige Horde Menschen, wie Titanen beim Anime Attack on Titan auf dich losstürmen. Gaia hat nur zwei Attacken: Sie kann einerseits Energie sammeln und als Druckwelle ausschicken, damit die Verschlinger umfallen, aber auch das Öl am Boden verschwindet. Sie kann aber auch das Herz des Baumes, welches sie leitet in einen geraden Strahl von sich schießen und zurückholen, um die Verschlinger zu durchbohren. Trifft man sie ein, zweimal richtig, sind die schmalen Gegner schnell verschwunden. Für die Großen mit Fernseher-Brustschild und dem Topf auf dem Kopf als Helm, braucht man viel Ausweichgeschick und Geduld.

Zudem gibt es Ölflächen, die so tief sind, dass nicht mal Gaia sie beseitigen kann. Von diesen Stellen muss sie sich sogar fernhalten, denn kommt sie den Ölsümpfen zu nah, wird sie einfach hineingesogen und stirbt.

Der erste Eindruck

Der erste Eindruck hat mich etliche Tränen und einiges an Erholung gekostet. Allein der Gedanke an den verhungerten Hund im Müll lässt mich wieder schwer schlucken. Natürlich sind die Welten übernatürlich – Autobahnen schweben in der Luft und willenlose Gestalten, die früher einmal Menschen waren, werden von Maschinen gesteuert, um diese wiederum am Leben zu erhalten. Aber die schmutzigen Straßen, die hoffnungslosen Steinfiguren, die ausgedorrten Plätze und die Tatsache, dass ich über 100 Seelen verschwundener Lebewesen suchen muss, während Gaia versucht, die angetriebenen Bohrtürme anzuhalten und zu begrünen, machen einem als Spielenden die Realität bewusst. Ich habe noch kein Spiel erlebt, was so trostlos die Zukunft zeigt. Was so nah an der Realität ist. Ich bin auf das Ende gespannt und halte mich mit Streicheln der befreiten Seelen oder einem Zwischenstopp auf der Arche Überwasser.

Bin das nur ich? Oder macht es auch anderen Spielenden bewusst, wie wichtig schnelles Handeln ist? Was unser eigener Konsum verursacht? Wir haben wohlmöglich keine göttliche Kraft, die dem Planeten helfen wird, nachdem wir alles zerstört haben. Ich hoffe, After Us sorgt dafür, dass sich noch mehr der Tatsache bewusst werden, dass wir handeln müssen, um nicht so zu enden. Nicht nur als Göttin Gaia am Ende der Zeit. Schon jetzt.

After Us ist ab dem 23.Mai 2023 auf Steam oder PS5 erhältlich. Es sollte ausschließlich mit Controller gespielt werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren