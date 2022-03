Vampire: The Masquerade – Swansong – Neuer Trailer präsentiert RPG-Mechaniken

Nacon und Big Bad Wolf haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Vampire: The Masquerade – Swansong veröffentlicht. In dem Video stellen sie die RPG-Mechaniken im Spiel vor.

Drei Helden in Vampire: The Masquerade – Swansong

Was Vampire: The Masquerade – Swansong in Sachen RPG-Mechaniken zu bieten hat, gab es jetzt in einem neuen Gameplay-Trailer zu sehen. Im Video stellen die Entwickler verschiedene Fähigkeiten und Attribute der Charaktere vor. Insgesamt übernehmt ihr im Game die Kontrolle über drei Helden, die jeweils einen eigenen Charakterbogen haben. Die einzelnen Helden bringen darüber hinaus einzigartige Spezialfähigkeiten mit sich. So kann zum Beispiel Galeb Seelenstärke einsetzen, um physischen Angriffen zu widerstehen. Diese besonderen Vampir-Kräfte werden im Spiel Disziplinen genannt.

Die Charakterbögen könnt ihr nach euren eigenen Vorlieben anpassen. Je öfter ihr Fähigkeiten und Disziplinen einsetzte, desto höher sind die Erfolgschancen. Aber auch NPCs besitzen eigene Charakterbögen und somit individuelle Schwächen und Stärken. Setzt euer Charakter also eine Fähigkeit gegen Gegner ein, können diese sich mit ihren Werten verteidigen.

Vampire: The Masquerade – Swansong erscheint am 19. Mai 2022 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.

Quelle: Nacon via YouTube