Pokémon GO – Das hält der April für euch bereit

Langsam wird es wärmer und darauf haben wir alle gewartet: Der Frühling kommt! Und auch Pokémon GO lässt uns nicht hängen. Endlich wurde uns verraten, was Pokémon GO im April zu bieten hat. Hier erfahrt ihr Alles zum Community Day, zu neuen Raids, zur Umweltwoche und zu vielem mehr.

Pokémon GO – Den Start ins Frühjahr dürft ihr euch nicht entgehen lassen

Community Day im April

Seid beim Community Day am Samstag, den 23. April 2022 dabei! Das Wildfang-Pokémon Velursi gibt an diesem Tag sein Debüt in Pokémon GO und erscheint häufiger in der Wildnis!Weitere Informationen findet ihr im Beitrag zum Community Day im April.