Phantastische Tierwesen 3 – Vermisster Charakter endlich aufgetaucht

Seit Monaten rätseln Fans nun schon darüber, ob Tina Goldstein in Phantastische Tierwesen 3 auftauchen wird oder nicht. Nun wurde der Charakter endlich in einem neuen TV-Spot zum Film gezeigt.

Tina wohl doch Teil von Phantastische Tierwesen 3

Lange kursierten Gerüchte um das Verschwinden des Charakters Tina Goldstein. Denn sie wurde in keinem Trailer zum neuen Teil von Phantastische Tierwesen gezeigt. Demnach haben Fans bereits befürchtet, dass die Figur, so wichtig sie auch ist, komplett aus der Geschichte rausgeschrieben worden ist. Doch endlich lichtet sich der Nebel etwas. In einem neu veröffentlichten TV-Spot von iSpot.tv zum demnächst erscheinenden dritten Teil der Film-Reihe, sieht man endlich eine Szene mit Tina. Und auch wenn Goldstein nur für einen Augenblick zu sehen ist und nicht spricht, sind Fans erleichtert: Tina wird also doch eine Rolle in Phantastische Tierwesen 3 spielen! Wie groß diese sein wird und wie wichtig, lässt sich allerdings aufgrund dieser kurzen Szene noch nicht sagen.

Ab dem 7. April werden alle Fragen beantwortet

Der dritte Teil der Phantastischen Tierwesen-Saga erscheint am 7. April in den deutschen Kinos. Dann werden Fans also mehr über die Rolle von Tina Goldstein erfahren und auch so anderen Rätseln auf die Spur kommen. Darunter auch dem Geheimnis eines weiteren beliebten Charakters: Denn im letzten Trailer wurde bereits gezeigt, dass Jacob Kowalski, eigentlich ein sogenannter No-Match, einen Zauberstab bekommt. Ist er also doch kein Nicht-Zauberer?

Antworten auf alle Fragen erhalten Fans schon in wenigen Wochen. Bis dahin darf weiter fleißig gerätselt werden.

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp (Schauspieler)

David Yates (Regisseur)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 12 Jahren Angebot *Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: thenerdstash

Titelbild: © Warner Bros. Pictures