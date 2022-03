Podcast: Unsere ungefilterte Meinung zu Hogwarts Legacy | Bis zur Glotze (Folge 72)

In diesem Podcast wird es wahrlich magisch, denn das Hauptthema ist die State of Play-Präsentation zum Open World-Harry Potter-Spiel Hogwarts Legacy. Doch es fand noch eine weitere State of Play statt, die wir allerdings nicht so spannend fanden. Viel spannender waren die Spiele, die wir in dieser Woche gezockt haben. Christian hat sich endlich an Elden Ring gewagt und Maarten berichtet ebenfalls von einer Art Soulslike, denn das Indiespiel Tunic ist keineswegs so knuffig und süß, wie es auf den ersten Blick aussieht.

Podcast mit einem Zelda-Soulslike, einer unterwältigenden State of Play und viel Harry Potter-Gelaber | Bis zur Glotze (Folge 72)

Hogwarts Legacy erscheint Ende 2022

In der letzten Ausgabe von State of Play gab es endlich erste richtige Gameplay-Szenen aus dem kommenden Game Hogwarts Legacy. In dem rund 14-minütigen Video bekommen Fans einen Eindruck davon, was sie auf Schloss Hogwarts genau erwartet. Ihr erstellt euren eigenen Charakter und braut Zaubertränke, besucht den Unterricht, kämpft gegen böse Zauberer und mehr. Dabei spielt die Handlung um 1800 – Harry Potter, Hermine oder andere Charaktere aus den Filmen werdet ihr wohl also nicht begegnen. Im Trailer wurde zudem der Erscheinungszeitraum genauer eingegrenzt: Das Game erscheint Ende 2022.

Eine weitere Überraschung gab es noch obendrauf: Die offizielle Seite zu Hogwarts Legacy bestätigt, dass das Spiel neben der PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC auch für die Nintendo Switch erscheint. Auch die englische Amazon Seite listet bereits die Nintendo Switch Version zu einem Preis von 59,99 US-Dollar. Ob das Game auf der technisch doch bereits veralteten Switch flüssig laufen wird, ist jedoch fraglich.

