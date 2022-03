Total War: Medieval 2 – Mobiler Strategiehit erscheint schon im nächsten Monat

Sega hat jüngst einen Trailer zum mobilen Port des Strategie-Klassikers Total War: Medieval 2 veröffentlicht, der gleichzeitig auch das Release-Datum preisgibt. Ab dem 07. April könnt ihr euch sowohl mit Android- als auch iOS-Geräten in die mittelalterlichen Schlachten stürzen und dabei in Nostalgie schwelgen. Was genau euch in diesem Port erwartet, haben wir für euch im Folgenden zusammengetragen.

Total War: Medieval 2 für unterwegs

Entgegen der üblichen Abneigung der Core-Gamer-Gemeinde können wir uns ein kleines bisschen Euphorie im Anbetracht der technischen Wunder unserer heutigen Zeit nicht verkneifen. Egal, ob große AAA-Shooter oder zeitlose Klassiker, heutzutage ist man lange nicht mehr auf Candy Crush angewiesen, wenn man etwas auf seinem Smartphone daddeln möchte. Sega liefert ab dem 07. April eine neue Alternative für gelangweilte Smartphone Gamer und bringt mit Total War: Medieval 2 einen wahren Strategie-Klassiker auf mobile Endgeräte. Ursprünglich wurde der Titel von Creative Assembly entwickelt und 2006 für den PC veröffentlicht. Mittlerweile haben sich Feral Interactive an die Portierung dieser Perle gemacht und dem Trailer nachzufolgen beeindruckende Arbeit geleistet.

Mit der mobilen Version erhaltet ihr den vollen Umfang des Originals. Entsprechend werdet ihr in der Lage sein 17 verschiedene Völker und Fraktionen in Szenarien rund um Europa, Nordamerika und dem Mittleren Osten zu steuern. Dabei ist der Strategie-Spaß, wie für alle Spiele der Total War-Reihe üblich, in Runden- und Echtzeitstrategie aufgeteilt. Auf der Oberwelt, zieht ihr Zug um Zug, kümmert euch um eurer Ressourcenmanagement, geht diplomatische Beziehungen ein oder baut euren religiösen Einfluss aus. Kommt es zum bewaffneten Konflikt, wechselt ihr in die Echtzeitstrategie und schickt tausende Schwertkämpfer, Ritter und Bogenschützen in epische Schlachten. Da ihr im mobilen Ableger natürlich auf Touchsteuerung angewiesen seid, wurde das User Interface grundlegend überarbeitet und angepasst.

Ihr könnt ab jetzt Total War: Medieval 2 in den entsprechenden Stores von iOS– oder Andriod-Endgeräten vorbestellen. Das Spiel wird euch 14,99 Euro kosten und angeblich auf jede Form von Mikrotransaktionen oder Werbeeinblendungen verzichten.

