KAZÉ Anime Nights 2022 – Neue Termine für Conan und My Hero Academia

Publisher KAZÉ hat unlängst weitere Termine für die KAZÉ Anime Night 2022 bestätigt. Anime-Fans können sich dieses Jahr unter anderem auf neue Filme zu My Hero Academia und Detektiv Conan freuen.

Die Anime-Filme im Frühjahr

Wie KAZÉ Anime jüngst in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird die KAZÉ Anime Night ab März wieder in den hiesigen Kinos an den Start gehen. Den Anfang macht der vielgelobte Prequel-Film Jujutsu Kaisen 0, der bereits am 29. März bundesweit in einer Vielzahl von Lichtspielhäusern zu sehen sein wird. Darüber hinaus werden auch ausgewählte Kinos in Österreich und der Schweiz mitziehen. Der Vorverkauf für Jujutsu Kaisen 0 hat bereits begonnen, eine Liste aller teilnehmenden Kinos findet ihr derweil hier.

Mit Detektiv Conan – The Movie (25): Die Halloween-Braut folgt dann am 31. Mai schon die nächste Premiere im Rahmen der Anime Night. Die 25. Filmauskopplung des Detektiv-Conan-Franchises spielt während des Halloween-Festes in Shibuya. Im Mittelpunkt der Handlung stehen dieses Mal die beiden Fanlieblinge Takagi und Miwako.

Den Abschluss der ersten Jahreshälfte bildet schließlich My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes‘ Mission, der für den 28. Juni angesetzt ist. Im mittlerweile dritten Spielfilm der preisgekrönten Animeserie müssen sich unsere Helden Deku, Bakugo und Shoto gegen einen Terroristenkult erwehren, der versucht alle Menschen mit speziellen Fähigkeiten zu vernichten. World Heroes‘ Mission wird anders als die beiden übrigen Filme lediglich in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln ausgespielt.

Quelle: KAZÉ