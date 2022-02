Kirby und das vergessene Land – Kirbys verschiedene Fähigkeiten im Überblick

Am 25. März 2022 startet der wohl vielseitigste Nintendo-Charakter in sein neuestes Abenteuer. Denn an diesem Tag erscheint Kirby und das vergessene Land für die Nintendo Switch. Und die kleine rosafarbene Kugel scheint flexibler als jemals zuvor zu sein, wenn man sieht welche Fähigkeiten Kirby in seinem neuesten Abenteuer spendiert bekommt. Wir haben uns für euch Kirbys Fähigkeiten aus dem Trailer genauer angeschaut und über weitere Möglichkeiten nachgedacht, die im Spiel noch auf uns warten könnten.

Kirbys Vollstopf-Modus macht es möglich

Wie wir aus der Nintendo Direct vom 09. Februar 2022 gelernt haben, hat sich Kirby scheinbar einiges von seinem Kollegen Mario abgeschaut. Dieser nutzte bereits im Jahr 2017 in Super Mario Odyssey sämtliche Gegenstände in seiner Umgebung zu seinem Vorteil. Nun zeigt auch Kirby ähnliches Potential. Denn egal ob Gegner, Autos, Automaten oder Kegel, Kirby macht im vergessenen Land scheinbar vor nichts halt und verschafft sich so noch nie dagewesene Fähigkeiten.

Grund dafür ist der neue Vollstopf-Modus, in dem Kirby sich die unterschiedlichsten Gegenstände zu Nutze machen kann. Zum Beispiel kann er sich im Auto-Stopf-Modus in einen Wagen verwandeln und mit diesem durch die Gegend düsen. Mit dem Automaten-Stopfer verwandelt sich unser Held in einen Getränkeautomaten und verschießt Dosen, um Gegner zu besiegen. Egal ob Kirby als Kegel Rohre zerstört oder als Hebebühne unerreichte Ebenen erklimmt: Im neuesten Switch-Abenteuer scheint wirklich alles möglich zu sein.

Welche Fähigkeiten könnte es noch geben?

Wie man sieht, bietet der Vollstopf-Modus zahlreiche Möglichkeiten, um mit der Umwelt zu interagieren. Im Trailer ist zudem noch zu sehen, wie Kirby als Glühbirne eine dunkle Umgebung erforscht, als Ring einem Boot Antrieb verleiht oder als Bogenflieger durch die Lüfte gleitet. Zudem kann Kirby auch eine große Menge an Wasser aufsaugen, um damit rumzuspritzen. All diejenigen, die Super Mario Sunshine gespielt haben, wissen wie viele neue Möglichkeiten sich durch diese Fähigkeit ergeben.

Generell bietet der Vollstopf-Modus schier unendliche Puzzle-Möglichkeiten, die Kirbys 2,5D-Abenteuer zu einer abwechslungsreichen Reise gestalten können. Da lässt sich natürlich noch darüber spekulieren, welche Fähigkeiten es möglicherweise noch geben könnte, die noch nicht im Trailer zu sehen waren.

Vorstellbar wäre zum Beispiel ein U-Boot-Modus, um Unterwasserwelten zu erkunden. Oder eine Bergsteiger-Variante für Höhlenexpeditionen. Vielleicht kann sich Kirby auch in eine Rakete verwandeln und andere Planeten besuchen. Wie ihr seht, setzt der Vollstopf-Modus der Kreativität keine Grenzen. Es bleibt abzuwarten, welches Repertoire an Möglichkeiten im Spiel wirklich auf uns wartet.

Kirbys Spezialfähigkeiten darf man nicht vergessen

Neben all den fantastischen neuen Möglichkeiten dürfen Kirbys Spezialfähigkeiten, die ihn seit mehreren Jahren begleiten, natürlich nicht fehlen. Diese erhält er für gewöhnlich wenn er Gegner einsaugt. So kann unser rosa Held zum Beispiel ein mächtiges Schwert schwingen, mit einem Spielzeughammer um sich schlagen oder eine Wand aus Schneemännern bauen. Als ziemlich nützlich dürfte sich dafür das Waddle-Dee Waffengeschäft herausstellen. Dort kann Kirby seine Spezialfähigkeiten verstärken, um so ihre nächste Stufe freizuschalten. Dadurch wird zum Beispiel aus der Bumerang-Fähigkeit der Chakram-Bumerang, der es Kirby erlaubt, gleich mehrere Projektile zur selben Zeit zu werfen.

Auch hier darf man gespannt sein, welche verschiedenen Fähigkeiten Kirby meistern kann und wie diese im Spiel angewendet werden können. Zum Glück müssen wir nicht mehr allzu lange warten, bis wir Kirby und das vergessene Land in den Händen halten können.

Quelle: Nintendo DE via YouTube

Titelbild: © Nintendo