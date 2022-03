Gewinnspiel – Wir verlosen mit Nintendo 2x Kirby und das vergessene Land + Merchpaket

Bald ist es soweit und der kleine, knuddlige, rosa Blobs kehrt mit Kirby und das vergessene Land zurück auf die Nintendo Switch. Doch nicht nur das: Unser kleiner Kumpel wird 30 Jahre alt! Wenn das kein Grund zur Freude ist?!

Wir wollen die Zeit bis zur Veröffentlichung des neuen Ablegers nutzen und in unseren liebsten Erinnerungen im Zusammenhang mit Kirby schwelgen. Sei es unser liebster Teil, die skurrilste Fähigkeit, das lustigste Erlebnis mit Freunden oder das seltenste Sammelstück. Wollt ihr mitmachen? Dann schreibt uns doch in die Kommentare, was eure liebste, lustigste oder seltsamste Erinnerung aus den letzten 30 Jahren rosa Knautschballpower sind!

Um Kirby und seine Abenteuer auch gebührlich mit euch zu würdigen, haben wir natürlich auch noch ein Gewinnspiel in petto, denn wir verlosen gemeinsam mit Nintendo Deutschland 2 x je ein Exemplar des heißerwarteten Spiels inkl. eines Fanpakets!

Wollt ihr euch im Vorfeld schon einmal ansehen, welche Fähigkeiten auf euch warten? Dann schaut einmal hier vorbei. Kirby und das vergessene Land erscheint am 25. März 2022 für die Nintendo Switch, also schnappt euch schon mal eure*n liebste*n Freund*in und bereitet euch vor auf grandiose neue Abenteuer!

© 2022 Nintendo / Releasetermin: 25. März 2022 für die Nintendo Switch

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Nintendo Deutschland 2x je ein Exemplar des beliebten Spiels Kirby und das vergessene Land für Nintendo Switch mit einem Überraschungs-Fanpaket mit allerhand Merchandise im Schlepptau für euch.

Kirby und das vergessene Land - [Nintendo Switch] Übernimm die Kontrolle über den mächtigen rosa Fluffball Kirby und bewege dich in 3D-Stages, während du eine geheimnisvolle Welt entdeckst.

Welche Reise wartet auf Kirby? Hole tief Luft und mach dich bereit für ein unvergessliches Abenteuer!

Entdecke eine geheimnisvolle Welt mit verlassenen Gebäuden einer vergangenen Zivilisation - wie ein Einkaufszentrum?!

Entfessle mächtige Fähigkeiten

Kopiere gegnerische Fähigkeiten wie Schwert und Eis sowie die neuen Kopierfähigkeiten Bohrer und Entdecker und nutze sie, um anzugreifen und deine Umgebung zu erkunden!

Was muss ich für Kirby und das vergessene Land + Merchpaket tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Gewinnfrage Stürzt euch mit uns in die Nostalgie und erzählt uns eure liebste Erinnerung in Verbindung mit Kirby!



Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 31. März 2021. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Bereitstellung der Preise.