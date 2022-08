Gewinnspiel – Wir verlosen 1x Nintendo eShop Guthaben und 3x Kirby Merchandise

Einige Zeit ist es her, dass unsere pinke Lieblingskugel wieder auf den Bildschirmen der Welt einzog und mit coolen neuen Fähigkeiten große Abenteuer erlebte. Am 25. März 2022 erschien mit Kirby und das vergessene Land der neuste Ableger des beliebten Franchise und brachte nicht nur einige Neuerungen, sondern auch neue Herausforderungen und Sammelobjekte mit sich. So hatten einige von uns Probleme, die drei seltenen Steine in Waddle-Dee-Stadt zu finden, andere zerbrachen sich Kopf und Nerven daran ein bestimmtes Level auf 100% zu bringen.

Wir wollen von euch wissen, was ihr seit der Veröffentlichung in Kirbys neustem Abenteuer erreicht habt und verlosen deshalb, gemeinsam mit Nintendo Deutschland je 3 x ein Fanpaket zu unserem Lieblingsblobs. Für eine*n von euch, gibt es als Hauptgewinn noch 1 x Nintendo eShop Guthaben im Wert vom 25 € oben drauf – ehrgeizig sein lohnt sich also!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

© 2022 Nintendo / Releasetermin: 25. März 2022 für die Nintendo Switch

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Nintendo Deutschland 3x je ein Fanpaket mit allerhand Merchandise zu Kirby und das vergessene Land für Nintendo Switch. Für eine*n Hauptgewinner*in winkt noch ein Nintendo eShop Gutschein im Wert von 25 € dazu.

1. Platz: Nintendo eShop Gutschein 25 € + Fanpaket mit Merchandise

2. – 3. Platz: Fanpaket mit Merchandise

Kirby und das vergessene Land - [Nintendo Switch] Übernimm die Kontrolle über den mächtigen rosa Fluffball Kirby und bewege dich in 3D-Stages, während du eine geheimnisvolle Welt entdeckst.

Welche Reise wartet auf Kirby? Hole tief Luft und mach dich bereit für ein unvergessliches Abenteuer!

Entdecke eine geheimnisvolle Welt mit verlassenen Gebäuden einer vergangenen Zivilisation - wie ein Einkaufszentrum?!

Entfessle mächtige Fähigkeiten

Kopiere gegnerische Fähigkeiten wie Schwert und Eis sowie die neuen Kopierfähigkeiten Bohrer und Entdecker und nutze sie, um anzugreifen und deine Umgebung zu erkunden!

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Was muss ich für die Gewinne tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Wettbewerb Wieviele Level habt ihr bereits zu 100% abgeschlossen? Wieviele Kapsel-Sammelfiguren konntet ihr bereits ergattern? Wir wollen es wissen! Schreibt uns, wovon ihr in Kirby und das vergessene Land am meisten geschafft oder gesammelt habt und was euch vielleicht noch fehlt.

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 25. August 2022. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Bereitstellung der Preise.