Lost Ark – Riesiger Andrang führt zu Launch-Chaos

Das MMORPG Lost Ark launchte am Abend des 8. Februars in Europa und der verlief durchaus turbulent. Trotz dass hauptsächlich nur Käufer des Pionierpakets am Launch teilnehmen konnten, sorgten zahlreiche Probleme für einen holprigen Start.

Lost Ark zieht Hunderttausende zum Launch an

Bei dem Online-Titel handelt es sich um ein MMORPG aus Südkorea, welches 2019 auf den Mark kam. In seinem Heimatland ist das Spiel ein großer Hit und somit lag es auch nicht fern, sich für andere Märkte zu öffnen. In Europa war es nun auch soweit, zumindest für Käufer des Pionierpakets, die drei Tage vor dem öffentlichen Launch am 11.02 schon loslegen durften. Doch der Andrang war etwas größer, als es die Server hergaben. Ganze 400.000 Spieler*innen legten zum Start gleichzeitig los. Später um 23 Uhr waren es sogar 530.000 Menschen, die in die virtuelle Welt abtauchen wollten. Dies führte jedoch zu teilweise großen Warteschlangen. Bis zu 16.000 Leute mussten sich hier virtuell anstellen, um einen begehrten Platz auf den Servern zu erhalten.

Über den heutigen Tag hinweg entspannte sich die Situation deutlich, dürfte aber zu den Abendstunden hin wieder ein ähnliches Bild zu gestern abgeben. Damit feiert der Titel aber insgesamt einen sehr erfolgreichen Start in Europa. Das dürfte insbesondere Amazon freuen, die das südkoreanische Spiel in Europa als Publisher vertreiben. Entwickler Smilegate übernimmt die Vertriebsposition lediglich im Heimatland. Amazon hatte zuletzt mit New World einen deutlich schwierigeren Launch hinter sich. Wir dürfen also gespannt sein, wie sich die Server-Situation in den kommenden Wochen entwickelt und ob das Spiel sich langfristig als neuer Online-Dauerbrenner etablieren kann.

