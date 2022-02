Warframe – Echoes of War Update ist live

Im vergangenen Dezember konnten wir in Warframe endlich die neue Quest The New War starten. Heute ist ein neues Update auf allen Plattformen live gegangen, dass nicht nur die Quest zurückbringt sondern auch Fashion Frame Fans einiges zu bieten hat.

Warframe startet neues Echoes of War Update

Heute ging das neue Echoes of War Update für Digital Extremes Ninja Action auf allen Plattformen an den Start. Mit dem Update könnt ihr die “The New War”-Quest erneut erleben und vielleicht einen alternativen Pfad ausprobieren.

Aber es gibt natürlich noch mehr in diesem Update, denn auch Ticker hat etwas für euch in petto. Mit Star Days kehrt sein Event zurück und so findet ihr neue Belohnungen in seinem Inventar, darunter neue Glyphs, Floofs und mehr.

Wer noch damit beschäftigt ist Sister und Lich Waffen zu jagen wird sich sicherlich auch über das neue Auschlusssystem für Waffen freuen. Damit sollte es künftig einfacher sein die gewünschte Waffe zu finden.

Fashion Frame Fans dürfen sich über TennoGen Runde 21 Phase 1 freuen und auch über die neue Deluxe Collection für Hildryn. Phase 2 für TennoGen 21 soll am 15. Februar folgen. Die Hildryn Einheri Collection kommt dabei mit Skins für Hildryn selbst sowie ihre Waffen.

Das Update steht auf allen Plattformen bereit.

Quelle: Digital Extremes

Titelbild: © Digital Extremes