Unser Movie of the Year 2021

Platz 5: Spider-Man: No Way Home

“Spider-Man: No Way Home” ist fast schon ein Platzhalter in meiner Liste. Als großer Marvel Fan hatte dieses Jahr wirklich so einige Perlen für mich dabei. Angefangen mit „Wandavision“ und den vielen anderen ausgezeichneten Serien, bis hin zu vier Kinofilmen aus dem MCU! Ich bin wahrscheinlich auch einer der wenigen die „Eternals“ richtig gut fanden und tatsächlich hatte ich den Gedanken anstelle von der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft, die neuen Halbgötter aufzulisten. Aber wo mich „Eternals“ technisch und auf der Kinogänger Seite überzeigen konnte, schaffte es Spidey mein Herz zu erobern. Und dabei ging er ziemlich unfair vor, wenn ich das so sagen darf. Gegen so viel Nostalgie und Fanservice kommt niemand an. Und doch als ich abends nach dem Kino zu Hause mein Erlebnis nochmal Revue passieren lassen hab, wurde mir mulmig zu mute. Der Film ist eigentlich total sinnfrei! Das Drehbuch und die Handlung sind super löchrig und viele Figuren verhalten sich entweder dumm oder überhaupt nicht gemessen an ihren bisherigen Erfahrungen im MCU! Aber dann dachte ich wieder an Andrew Garfield. Und schon war das mulmige Gefühl wie weggeblasen. Auch wenn es ich nicht verzeihen werde, dass all die Jahre alle auf Andrew Garfield rumgehauen haben, er sei ein schlechter Spider-Man und jetzt auf einmal lieben ihn alle wieder und wollen ein Ende seiner Trilogie… aber naja das ist das verrückte an „Spider-Man: No Way Home“. Es gibt so viele Sachen, die nicht so gut waren oder die mich aufgeregt haben (Freiheitsstatue mit Caps Schild? Schämt euch!) und trotzdem trifft mich der Film auf eine emotionale Weise, die sich nicht in Worte fassen lässt. Aber wahrscheinlich auch nur weil ich seit der 90er Cartoon Serie Feuer und Flamme für den Nerd Peter Parker bin.

Platz 4: Bo Burnham: Inside

Ich bin großer Fan von Bo Burnham. Seine Stage Persona ist mitunter das witzigste was Stand-Up Comedy hervorgebracht hat. Deshalb war ich wirklich aufgeregt als sein neues Netflix Special veröffentlicht wurde. Und dann habe ich es mir angeschaut…. Und die beste Beschreibung, die mir einfällt, wäre, das Special fühlte sich real an. Bo Burnham schilderte und teilte mit seinen Fans seine mentale Gesundheit während der Pandemie. Ich denke ich muss nicht erwähnen, dass es ganz vielen Leuten nicht optimal ging und immer noch so geht, weil Covid warum auch immer, nicht checkt was ghosten ist. Und dann kam Bo Burnham und hat einfach mal Real Talk geredet. Und auch wenn es kein Heilmittel war für all die Probleme gibt, so sorgte die Offenheit in seinen Texten dafür, dass man einerseits irgendwie verstanden wurde und andererseits war es die Ablenkung, welche man dringend gesucht hat. Außerdem sind die Songs der nackte Wahnsinn. Die sind so unglaublich gut gewesen, dass mir die Ohrwürmer gar nicht mehr aus dem Kopf gehen wollten. Selbst Tik Tok ist voll mit den Soundclips. Also Hut ab Bo und lass dir Zeit, gönn dir eine Pause, bevor du wieder etwas produzierst. Deine Fans werden so lange warten, wie sie müssen.

Platz 3: Tick, Tick… Boom!

Ich war schon immer ein großer Fan was musikalische Einlagen in Filmen angeht. Dieser Mix passt für mich. Vielleicht ist Disney Schuld und die ganzen Filme haben mich seit Kindertagen geprägt bzw. kaputt gemacht. Beispielsweise habe ich „The Greatest Showman“ drei Mal im Kino gesehen und unzählige Male als Stream. Die Lieder habe ich sogar zum Sport gehört, die waren ja auch verdammt gut. Und wie schon einmal kurz erwähnt, bin ich ein Riesenfan von Andrew Garfield. Als ich dann gesehen habe es kommt ein Musicalfilm mit Andrew Garfield, nun ja was soll ich sagen? Der musste gesehen werden. Und er hat mich voll überzeugt und mir nochmal vor Augen geführt, was für ein genialer Darsteller Andrew Garfield einfach ist. Nach dem Film musste ich einfach Google befragen nach allem was es noch so herauszufinden gibt, über Jon Larson. Die Lieder sind in der Masse vielleicht etwas schlechter als bei „The Greatest Showman“ aber was solls. Die Schauspieler*innen sind großartig, die Figuren so realistisch und emotional dargestellt, wie es nur geht und die Geschichte können alle nachvollziehen, die auch schon mal verloren ihrem Traum nachgejagt haben. Die Kritik, dass es seltsam ist die Aids-Lage in den USA aus Sicht eines weißen Heterosexuellen Menschen zu erzählen, muss man glaub ich hinnehmen. Das war nicht perfekt gelöst. Aber wenn man sich dessen bewusst ist und den Film auf die Geschichte von Jonathan Larson beschränkt, sieht man die Stärken. Am besten hat mir die Erzählweise gefallen, wie Jon den Film erzählt, während er eigentlich seine Aufführung hat. Bzw. die Erzählung seine Aufführung darstellt.

Platz 2: Arcane

Die beste Serie, die ich dieses Jahr gesehen hab, muss „Arcane“ sein. Daran führt kein Weg vorbei. Ein Freund von mir hat in unseren Gruppenchat das Intro Lied von Imagine Dragons reingeschickt und ich war direkt eingenommen. Das Lied ist der Hammer und das dazugehörige Intro, wahrscheinlich das Beste, welches ich jemals erlebt habe. Ich habe wirklich bei jeder Folge das Intro komplett durchgehört. Und da war ich bestimmt nicht der Einzige. Eigentlich habe ich keine Berührungspunkte mit dem „LOL“ Universum. Ich habe die Spiele nur ausprobiert und das nie länger als zwei oder drei Tage. Aber die Serie, die hat mich nicht losgelassen. Der ganz eigene Animationsstil, passt so gut, dass ich nicht verstehen kann, warum vorher niemand sowas in die Richtung probiert hat. Klar da steckt ein Unternehmen mit massiv viel Geld dahinter aber trotzdem. Die Actionszenen sehen super wuchtig aus, die Figuren sind selbst in der deutschen Synchro richtig gut gesprochen, alle Figuren haben total realistische Persona und handeln dementsprechend. Selbst mit den „bösen Antagonisten“ fühlt man mit und das nicht auf die erzwungene Art und Weise. Auch wenn es eine Sci-Fi-Fantasy Geschichte ist, hat man das Gefühl, sie ist in vielerlei Hinsicht näher an der Realität dran als viele andere Serien. Und habe ich schon erwähnt, wie unverschämt gut alles ausschaut? Im Grunde genommen kann man sie als Entwurf einer perfekten Serie lesen.

Platz 1: Dune

Die Nummer 1 vergebe ich 2021 an „Dune“. Was soll man über „Dune“ noch sagen? Denis Villeneuve hat meiner Meinung nach etwas Unglaubliches geschafft. Er hat für ein sehr kompliziertes und teilweise anstrengendes Franchise, den perfekten Kino Einstieg gefunden. Alles von den Kulissen, über die Kostüme, bis hin zu den Effekten und dem Sounddesign, alles hat gepasst und war stimmig. Die lange Liste an Schauspieler*innen, die man in jeder Szene wiederfinden kann, spielen ebenfalls überaus überzeugend. Bevor ich ins Kino ging, war mir schon bewusst, dass der erste Teil mehr eine Einführung in das Geschehen darstellt und das ein zweiter auf dem Weg ist. Dadurch hatte ich kein Problem, dass der ganze Filme quasi eine einzige Exposition darstellt. Für andere könnte genau das der größte Kritikpunkt sein. Aber für mich war „Dune“ etwas, was ich lange gebraucht habe. Ein Weltraum-Epos, welcher mich umhaut. Und ein bisschen war es auch das, was ich mir von der neuen Star Wars Trilogie erhofft hatte. Nach dem Kinobesuch habe ich angefangen die Bücher zu lesen, Foren durchzuforsten, Wikipedia Einträge zu lesen und die älteren Film und TV-Version zu suchen. Selten hat es ein Film geschafft mich so von einem ganzen Franchise zu überzeugen, aber „Dune“ hat mich gekriegt. Für mich war „Dune“ genauso wie Kino sein muss. Ein grandioses Erlebnis, an dem ich am Ende in meinem Sitz saß und wünschte der Film wäre noch nicht vorbei.

Meine Gurke des Jahres 2021:

Red Notice

Für mich ist die Gurke des Jahres der Netflix Hit „Red Notice“. Hit bezieht sich hier nur auf die gezählten Streams. Denn die waren wirklich beeindruckend. Da sieht mal was drei der derzeit angesagtesten Schauspieler*innen, Ryan Reynolds, Dwayne The Rock Johnson und Gal Gadot, erreichen können. Was sie nicht erreicht haben, ist einen überzeugenden oder sogar guten Film zu produzieren. Und ein bisschen ist „Red Notice“ ein Sinnbild für Hollywoods Glaube, Marketing würde reichen, um einen guten Film zu produzieren. Die Probleme des Films sind ganz schön vielzählig. Da hätten wir zu einem die Handlung. Der Film weiß irgendwie nicht genau was er sein möchte. Ist es ne Buddy Komödie? Ein Gangster Film? Ein Film mit einer großen Schatzsuche? Oder einfach nur ein bisschen Action und seichte Unterhaltung. „Red Notice“ versucht das alles und mehr zu sein, schafft aber nichts davon. Und der Twist am Ende? Als Idee interessant, in der Umsetzung vollkommen daneben. Und das liegt vielleicht an den Figuren und Schauspieler*innen. Ich bin ein Fan von Ryan Reynolds. Und dass er seit „Deadpool“ nur noch die gleiche Figur spielt, ist insoweit in Ordnung, da ich die Figur gut finde. Aber wie das Drehbuch Gal Gadot verhunzt, ist wirklich frech. Eine so klasse Schauspielerin spielt eine so nervige, unnötige und belanglose Person, wie ich sie seit Jar Jar Binks nicht mehr gesehen hab. Und der gute Dwayne? Naja, er spielt auch einfach sich selbst, was ok ist. Der Erfolg gibt ihm Recht, manche scheinen diese Persona zu mögen. Aber daneben gibt es keine Figur, die auch nur ansatzweise eine Rolle spielt. Und das am Ende dann ein zweiter Teil angeteast wird, setzt dem Ganzen die Krone auf. Ich hoffe, dass entweder ein zweiter Teil nie erscheint oder dass sie es einfach besser machen, mit dem Geld, dass in den Sand gesetzt wird.