Unser Game of the Year 2021

Platz 1: It Takes Two

Der würdige Gewinner der diesjährigen Game of the Year Awards und auch mein persönliches Game of the Year – mit gigantischem Abstand. Ich kann ohne zu übertreiben behaupten, dass mir It Takes Two einen der schönsten Abende im Jahr 2021 beschert hat. Und das nicht nur aufgrund der wahnwitzig abwechslungsreichen Spiel-Mechaniken, der witzigen Mini-Spielchen, der herzerwärmenden Story oder dem urkomischen Buch der Liebe. Nein, vor allem die grundlegende Prämisse des Couch-Koop, macht It Takes Two für mich zu einer einzigartigen Erfahrung. Nicht nur, dass es seit einem gefühlten Jahrzehnt diese Funktion überhaupt anbietet, It Takes Two IST diese Funktion, nutzt sie sowohl für Gameplay, als auch für Storytelling. Ihr schlüpft nicht nur in die Rollen der Figuren, ihr werdet zum Teil zu dieser Figur, zickt euren Mitstreiter an, liegt euch in den Armen oder starrt erschrocken auf den Bildschirm. Danke Josef Fares, you fucking nailed it!

Platz 2: Halo Infinite

Der König ist zurückgekehrt! Vorab möchte ich gleich betonen, dass ich mich in meinen Lobeshymnen auf den Multiplayer von Infinite beschränke, da ich in Sachen Kampagne sehnsüchtigst auf den Koop-Modus warte. 343 Industries haben es endlich geschafft ihrem kniffligen Auftrag gerecht zu werden: Halo den Sprung in die aktuelle Dekade zu verhelfen. Halo Infinite ist Halo in Reinform, nur moderner, knackiger, hübscher, bombastischer. Ab der ersten Sekunde habe ich mich zu Hause gefühlt und gesalzene Schellen verteilt. Und letztlich hätten sich Microsoft und 343 keinen besseren Zeitpunkt zum Launch ihres Shooter-Juwels aussuchen können. In einem Monat, in dem das neue Battlefield katastrophal vor die Wand gefahren wird und das neue Call of Duty mit gähnender Innovationslosigkeit glänzt, rauscht Infinite wie ein frischer Wind durch den November und konnte sich eine beachtliche Spielerbasis sichern. Und ja der Battle-Pass und das Fortschrittssystem sind Grütze, allerdings haben die Entwicklerinnen schon jetzt bewiesen, dass sie das Feedback ihrer Fans ernst nehmen und schnellstmöglich reagieren. Und ganz davon ab pfeife ich auf solcherlei Dinge solange das Gameplay so extrem poliert und süchtigmachend ist.

Platz 3: Chivalry 2

Im April diesen Jahres erschien mit Chivalry 2 ein Multiplayer-Titel den ich vorab so gar nicht auf dem Schirm hatte. Dunkel meinte ich mich an Artikel über den Vorgänger zu erinnern und generell schon einmal von diesem Genre gelesen zu haben, von wirklich exzessiver Vorfreude kann man allerdings nicht sprechen. Dann kam der Launch-Trailer und es ward um mich geschehen. Am Tag der Veröffentlichung stürzte ich mich in die Schlachten und tue das seit dem regelmäßiger als ich es von mir selbst erwartet hätte. Chivalry 2 liefert im Grunde eine Art von Battlefield Atmosphäre im Mittelalter-Gewand, plus einem 20fach höheren Gewaltgrad und ich liebe es. Dutzende Waffen, mehrere Klassen, erstklassige Szenarien und eine Schlacht-Atmosphäre die ihres gleichen sucht. Am Anfang wunderte ich mich noch über die Taste, die mich einen Kampfschrei ausstoßen lässt, mittlerweile hämmere ich diese Taste wie ein Besessener während ich die Köpfe meiner Gegner mit meinem Hammer einschlage. Dabei ist vor allem das Kampfsystem der Star. Die Entwicklerinnen haben eine angenehme Balance aus Komplexität und Einsteigerfreundlichkeit gefunden, die eure Fähigkeiten belohnt, aber auch keiner hirnlosen Runde zum Spaß im Wege steht. Falls ihr also schon immer einmal von einem Battlefield mit Schwertern, Speeren und diesen verdammten Bogenschützen geträumt habt, greift zu!

Platz 4: Monster Hunter Rise

Mit Monster Hunter Rise hat sich Nintendo einen wahren Kassenschlager für die Switch sichern können und eine endlos wirkende Durststrecke für Handheld-Monster-Jäger beendet. Mich hat jedoch weniger die Wahl der Plattform überzeugt, auch wenn ich nicht traurig war, diesen Titel gemütlich auf dem Sofa spielen zu können. Nein, vielmehr begeistern mich an Rise die Seilkäfer. Mit diesem neuen Gameplay-Kniff hat mich die Monster Hunter-Serie endlich und nachhaltig am Haken. Bis dato gehörte ich nämlich zu der Fraktion Spieler, die alles feierten, was diese Reihe zu bieten hat, abgesehen vom behäbigen Gameplay. Und bevor ihr mit Tomaten werft, weise ich auf die Subjektivität dieser Aussage hin. Ich bin ein begeisterter Soulsborne-Spieler und furchtbar vor eingenommen. Monster Hunter Rise konnte diesen Vorurteils-Panzer jedoch endlich brechen. Dass das restliche Spiel mit seinen herrlich organischen Biomen, dem großartigen Monster-Design und dem verboten genialen Craftig-System über jeden Zweifel erhaben ist, brauche ich nicht weiter auszuführen. So wirklich wirklich durchstarten werde ich jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach erst auf dem PC. Die Switch Version braucht sich zwar besonders im Handheld-Modus nicht zu verstecken, an größeren Bildschirmen werden die Schwächen allerdings schnell deutlich.

Platz 5: Outriders

Das Looter-Shooter-Genre hat für mich als ewigen Destiny-Veteran einen hohen Stellenwert. Gleichzeitig begegne ich jedem Neuankömmling skeptisch, immerhin hat mich meine unendliche Hass-Liebe zu Destiny gelehrt, dass dieses Genre meist für eine Fülle an Enttäuschungen steht, gespickt mit wenigen genialen Suchtfaktoren. So war ich auch Outriders eher skeptisch gegenüber eingestellt, eine Einstellung die sich nach den ersten Gameplay-Trailern nicht änderte. Third-Person-Geballer in offensichtlich generischen Umgebungen, genre-typisch flache Story, ein klassischer Looter-Shooter. Aber Moment mal. Habe ich da gerade einen Perk an einem blauen Item gesehen? Einen Perk der die Dauer einer Fähigkeit fast verdoppelt? Auf Level 7?! Ich möchte klarstellen, dass ich Outrides als Gesamtwerk betrachtet nur eingeschränkt als Kandidaten für eine Game oft he Year-Liste sehen. Das Progression-System halte ich allerdings für bahnbrechend und so landet Outriders auf dieser Liste. Die Verrückten bei People Can Fly sind allen Ernstes auf die Idee gekommen Ausrüstungsgegenstände ab der ersten Spielminute interessant zu gestalten. Level 4 Stiefel mit krassen Werten und spürbaren Verbesserungen an den Fähigkeiten? Na klar! Das erste Epic auf Level 6, welches ich am liebsten nie wieder ablegen würde? Warum nicht. Du willst das Rüstungsteil wirklich nie wieder ablegen? Kein Problem, du kannst deine Lieblingsperks vom Rüstungsteil lösen und auf jedes neue draufschrauben, egal ob Legendär, Episch oder Selten. Noch nie hat mir das initiale Aufleveln in einem Looter-Shooter mehr Freude bereitet. Vom Startpunkt an liefert Outriders eine Erfahrung, für die euch Destiny und Co. dutzende Stunden Vorarbeit leisten lassen. Leider konnte mich das Endgame von Outriders nicht wirklich überzeugen, sodass nach ca. 40 Stunden Schluss war. Aber diese 40 Stunden hatten es in sich – und machen mich noch skeptischer für kommende Looter-Shooter!

Gurke des Jahres

Bobby Kotick

Das Gaming-Jahr 2021 wurde wie kein anders von Skandalen und Enthüllungen rund um den dahinterliegenden Arbeitsmarkt dominiert. Allen voran Activision Blizzard, die sich nach einer Welle von erschreckenden Aufdeckungen vor Gericht verantworten müssen. Aber auch andere Branche-Größen, wie Ubisoft, EA oder Bungie gerieten in die Kritik, nachdem Angestellte die teils desaströsen Arbeitsverhältnisse öffentlich machten. Menschen die psychisch krank werden, Menschen deren Existenzen in Gefahr sind, Menschen die sterben. Und während sich ein Teil der genannten Unternehmen darum bemüht, echte Veränderungen in die Wege zu leiten, thront Bobby fucking Kotick CEO von Activions Blizzard weiterhin an der Spitze des Konzerns und streicht Tantieme in Millionenhöhe ein. Der Mann der diesen Vorgängen als Verantwortlicher zugeschaut hat. Der Mann der eine Abteilung nach der anderen ausdünnt und sich gleichzeitig obszöne Summen auszahlt. Natürlich bin ich mir bewusst, dass nicht eine Person allein für die maroden Zustände innerhalb der Branche verantwortlich gemacht werden kann, allerdings wäre der Rücktritt dieser Figur ein echtes Zeichen für den Wandel!