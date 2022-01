Crysis 4 – Neuer Teil offiziell angekündigt

Nachdem Crytek die bisherigen Ableger in aufgehübschter Form auf den Markt brachte, war die Ankündigung von Crysis 4 ja eigentlich nur eine Frage der Zeit. Damit erhalten wir 9 Jahre nach Release von Teil 3 endlich Gewissheit über die Zukunft der Shooter-Reihe.

Infos zu Crysis 4 eher Mangelware

Über Twitter kündigte Entwicklerstudio Crytek, dass es einen vierten Ableger der bekannten Crysis-Reihe geben wird. Nach zahlreichen Spekulationen in den vergangenen Monaten herrscht damit nun endgültig Gewissheit. Das kurze Teaser-Video dazu gibt allerdings nicht allzu viele Infos Preis und mutet eher kryptisch an. Es gibt keinerlei Infos zum Setting, Story, Grafik oder sonstigen Dingen. Wir wissen auch noch nichtStattdessen schwirren im Video viele Nanopartikel durchs Bild, am Ende zeigt sich dann eine große 4. Damit müssen wir wohl abwarten, bis Crytek mit handfesten Details anrückt. Auch ein Release-Datum nannte das Entwicklerstudio noch nicht.

Da es sich um einen sehr nichts sagenden Teaser-Trailer handelt, kann man durchaus davon ausgehen, dass ein Release noch in weiter Ferne ist. Zudem erschien auch erst die Remastered Trilogy der bisherigen Spiele erst im Herbst vergangenen Jahres. Daher verfügt das Team möglicherweise auch erst seit relativ kurzer Zeit auch über alle Kapazitäten. In einem Blog Post betont Crytek CEO Yerli, dass man sich noch einer frühen Phase befindet. Die Konzeptionsphase ist wahrscheinlich aber schon deutlich früher gestartet. Der in Frankfurt sitzende Publisher hat also noch viele Fragen zu beantworten. Wir dürfen also gespannt sein, welche Infos dieses Jahr noch zu uns durchsickern werden.

It's time to join the journey and be the hero. A Crytek Announcement. pic.twitter.com/Ohbux0w0s5 — Crytek (@Crytek) January 26, 2022

Quelle: Crytek