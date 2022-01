Blizzard – Survival Game in neuer Spielwelt angekündigt

Gerade erst haben wir die Übernahmeabsichten durch Microsoft sacken lassen und schon gibt es weitere Neuigkeiten zu Blizzard. Die Firma hinter Warcraft, Overwatch oder Starcraft arbeitet nämlich an einem gänzlich neuen Spiel, welches für den Publisher eher untypisch ist.

Blizzard arbeitet an einem ganz neuen Universum

Auch wenn die Microsoft-Übernahme noch ein wenig dauert, könnte eines der kommenden Spiele bereits unter der Xbox-Flagge erscheinen. Das Studio enthüllte nämlich auf der offiziellen Website, dass man derzeit an einem neuen Spiel arbeite. Allerdings handelt es sich dabei um kein Game, welches zu den bisher bekannten Marken gehört. Man arbeite an einer ganz neuen IP und das erste Mal handle es sich dabei um ein Survival Spiel. Mehr darüber wissen wir allerdings noch nicht. Das Spiel befinde sich noch in einem ganz frühen Anfangsstadium. Außerdem veröffentlichte man zahlreiche Stellenangebote, die sich der Entwicklung dieses Spiels zuordnen lassen.

Gesucht werden unter anderem mehrere Software Engineers, ein Level Designer oder auch ein Environment Artist. Daher brauchen wir uns vorerst gar nicht zu viele Hoffnungen machen in naher Zukunft etwas hierzu zu sehen. Anfang 2023 wird Microsoft den Kauf von Activision Blizzard abgeschlossen haben. Das könnte auch das Jahr sein, in dem es dann erstmals auch wirklich konkretere Infos geben könnte. Das steht natürlich aber auch in Abhängigkeit dazu, wie groß dieses Werk sein wird. Es handelt sich aber nicht um das einzige Spiel in der Entwicklung. Wer die Stellenbörse weiter durchforstet, wird auf viele, viele weitere Ausschreibungen stoßen, die auch zu anderen bisher unangekündigten Spielen gehören. Wir dürfen also gespannt sein, was beim Traditionsstudio noch passieren wird.

Quelle: Blizzard