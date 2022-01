Microsoft – Sony verlangt einen Verbleib von Call of Duty auf der Playstation

Es war der große Aufreger der vergangenen Tage, als Microsoft verkündete, dass man für ca. 68 Milliarden Dollar Activision Blizzard kaufen werde. Damit einher brodelt nun auch die Gerüchteküche, was dies für die Spieleindustrie, die ganzen Spielemarken und insbesondere die Playstation 5 bedeutet. Erste Gespräche offenbaren nun eine große Überraschung.

Microsoft hat bereits konkretere Pläne

Der Windows-Konzern übernimmt bis Anfang, Mitte 2023 Marken wie Diablo, (World of) Warcraft, Overwatch, Starcraft, Candy Crush und insbesondere auch Call of Duty. Die auch auf der Playstation extrem erfolgreiche Marke ist nahezu jedes Jahr auf Platz 1 der meistverkauften Spiele. Ebenso viele Sorgenfalten bekamen die Fans, als die Übernahme verkündet würde. Denn theoretisch könnte Call of Duty damit zukünftig exklusiv für die Xbox erscheinen. Bislang war es eher nahezu umgekehrt. Denn manche Inhalte für die beliebte Shooter-Reihe waren teilweise komplett oder zeitexklusiv für Playstation-Besitzer.

Dem Wall Street Journal liegt aber bereits ein sehr knappes Statement vor, in welchem Sony fordert, dass Spiele aus dem Activision-Kosmos weiterhin auch plattformübergreifend erscheinen sollen. Was teilweise nach einer kleinen Drohung klingt, offenbart aber auch, wie wichtig das Thema ist. Zudem fiel die Sony-Atkie um 13%. Ein schwerer Schlag für das Unternehmen. Intern wolle man sich wohl so schnell wie möglich beraten, wie Sony als Unternehmen darauf reagieren werde. Darum gab es auch bereits jetzt schon Gespräche zwischen Microsoft und Sony, was die Zukunft der Activision-Spiele betrifft.

Was ergaben die Gespräche?

Laut Xbox-Chef Phil Spencer habe man bereits sehr gute Gespräche geführt. Auf Twitter führte er auch an, dass man interessiert daran sei, Call of Duty auch auf die Playstation zu bringen und man werde auch alle laufenden und bestehenden Beträge einhalten. Was das konkret bedeutet ist allerdings unklar. Ob die Serie nach Auslauf der Verträge für immer exklusiv für Xbox erscheinen wird, für alle Plattformen kommt oder ob dies nur Warzone betrifft, erklärte Microsoft bislang nicht.

Gegenüber der US-Behördenaufsicht erklärte Microsoft ebenfalls auch im Fragebogen, dass man die existierenden Verträge zwischen Sony und Activision Blizzard einhalten werde. Im Nebensatz betonten die Redmonder aber auch, dass man bereits existierende Spiele, nicht von Plattformen entfernen wolle. Warzone dürfte damit auf jeden Fall gesichert sein, ob dies aber für zukünftige Spieler der Shooter-Reihe gilt, ist fraglich. Dazu wird es aber spätestens Anfang nächsten Jahres, wenn die Übernahme abgeschlossen sein wird, mehr Antworten zu geben.

Quelle: DFC Intelligence, Financial Times, Bloomberg, US-Behördenaufsicht, Eurogamer, Phil Spencer via Twitter