Xbox – Microsoft schließt Mega-Deal ab und kauft Activision Blizzard

Es ist der Paukenschlag des Jahres, denn Microsoft ergänz das Portfolio rund um die Xbox um den umsatzstärksten Publisher überhaupt! Wie heute verkündet wurde, kaufte der Konzern nämlich den Publisher hinter Call of Duty, Warcraft, Overwatch und Co.

Zu Xbox gehört neben Bethesda nun auch Activision Blizzard

Es ist die Überraschung überhaupt. Nach dem letzten Mega-Deal, dem Kauf von Bethesda Games, bzw. Zenimax, verkündete Microsoft nun den nächsten Kauf. Es handelt sich dabei um den, am Umsatz gemessen, größten Publisher in der Gaming-Industrie. Mit Marken wie Call of Duty, Candy Crush, Crash Bandicoot, Warcraft, Overwatch oder Starcraft gehört damit ein noch größeres Portfolio zu Microsoft. Für satte 68, 7 Milliarden US-Dollar ging der Kauf über die Bühne. Zum Vergleich: Bethesda kostete 7,5 Milliarden Dollar. Phil Spencer erklärte in einem öffentlichen Statement, dass man so viele Activision Spiele wie möglich auch zum Game Pass hinzufügen wird.

Den Service möchte Microsoft natürlich weiter ausbauen und auch Cloud-Gaming sei natürlich Teil der Strategie. Dass wir in Zukunft also Call of Duty, Overwatch oder Diablo im Game Pass sehen werden, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Inwiefern sich das aber auf Exklusivspiele auswirkt, ist noch unklar. Insbesondere Call of Duty oder Overwatch ist auch auf den Playstation-Systemen sehr erfolgreich. Microsoft wird sich aber auch dazu äußern, sobald die Übernahme komplett abgeschlossen ist. So einen Gigant zu übernehmen braucht nun mal seine Zeit.

Quelle: Microsoft