Shadow and Bone – Zweite Staffel endlich in der Mache

Das Grishaverse geht endlich weiter! Naja, zum Teil, denn Netflix verkündet erste Informationen zur zweiten Staffel von “Shadow And Bone”. Die überaus beliebte Romanreihe konnte 2021 ihr Streaming Debüt feiern, worauf hin nach einigen Wochen bereits eine zweite Staffel versprochen wurde. Fans müssen sich aber definitiv noch gedulden.

Die Produktion der zweiten Staffel “Shadow And Bone” ist gestartet

Gute Nachrichten! Nach langer dunkler Stille hört man endlich etwas über die Fortsetzung des zweiten Netflix Fantasy-Epos. Fans der Bücher brechen jetzt in Freudentänze aus, da der Streamer einige neue Figuren mit ihren Darsteller*innen in einem kurzen Special präsentiert hat. Darunter auch einer der Lieblinge aus der “Das Lied der Krähen” Dilogie. Wylan Hendriks wird in Erscheinung treten, gespielt von Jack Wolfe. Da hat Netflix einfach schnell von “The Witcher” einen neuen Jugendstar weggeholt. Die anderen drei neuen wichtigen Figuren sind Nikolai Lantsov, ein legendärer Pirat mit großem Geheimnis und die Entherzer Zwillinge Tolya Yul-Bataar und Tamar Kir-Bataar, welche Alina Starkov kennenlernen werden. Hinter den dreien stehen die Schauspieler*innen Patrick Gibson, Lewis Tan und Anna Leong Brophy.

Die Geschichte um die Sonnenkriegerin spinnt sich weiter

Fast schon für Netflix typisch erzählt die Serie “Shadow And Bone” eine etwas andere Geschichte als die Bücher. Alinas Teil der Serie basiert auf ihrem ersten Buch. Während die Dregs aus Ketterdam eigentlich erst in einer anderen Bücherreihe zu Hauptfiguren heranreifen. Und ihren großen Coup haben sie auch nicht mit der bekannten Crew durchgeführt. Wie schon erwähnt, taucht Wylan in der zweiten Staffel auf, aber Nina und Matthias, deren Part wurde anders behandelt. Ihre gemeinsame Vorgeschichte inszenierten die Verantwortlich zuerst, um sie am Ende in die Gesamthandlung einzubinden. Aber keine Sorge. Mit der neuen Staffel, so heißt es, erhalten die beiden mehr Screentime, was bedeutet, dass die legendäre Gang aus der Dilogie bestimmt, zusammen finden wird. Und dann lauert die nächste Herausforderung unsere Helden wahrscheinlich bereits hinter der nächsten Ecke.

Quelle: slashfilm

Titelbild: © Netflix