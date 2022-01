KAZÉ Anime Night – Kinotermine für My Hero Academia und Psycho Pass verschoben

Die beliebte KAZÉ Anime Night wird auch 2022 mit einigen Verzögerungen in den Kinos starten. Betroffen sind die neusten Filmauskopplungen zu My Hero Academia und Psycho Pass.

Keine Ausstrahlung im Januar und Februar

Aufgrund des turbulenten Pandemiegeschehens sah sich Publisher KAZÉ ein weiteres Mal dazu gezwungen den Start der hauseigenen Anime Night in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf unbestimmte Zeit zu verschieben. In einer aktuellen Pressemitteilung betonte das Unternehmen abermals, dass man bestrebt sei, die Kinofilme des eigenen Portfolios zeitgleich im deutschsprachigen Raum auszustrahlen. Da dies augrund vereinzelter Kinoschließungen in Deutschland aktuell nicht möglich ist, habe man sich dazu entschlossen die Anime Nights für Januar und Februar zunächst auszusetzen.

Ursprünglich sollten in den ersten beiden Monaten des noch jungen Jahres 2022 sowohl My Hero Academia – Movie 3: World Heroes’ Mission als auch einige Wochen später Psycho-Pass 3: First Inspector in teilnehmenden Kinos zu sehen sein. Die Kinoveröffentlichung der beiden Blockbuster wird allerdings keineswegs gestrichen, sondern nur auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Sobald eine bundesweite Kinovorführung wieder möglich ist, will KAZÉ die beiden abendfüllenden Events nachziehen.

Als Alternative bietet man interessierten Kinos derzeit Spielfilme aus dem Katalog des Crunchyroll Filmcerleihs an, darunter auch das für die Oscars ausgewählte Film-Highlight Josie, der Tiger und die Fische, der erst Ende letzten Jahres sein deutsches Kinodebüt feierte.

Quelle: KAZÉ