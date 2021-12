NATvents-Gewinnspiel 1. Weihnachtsfeiertag 2021 – Wir verlosen zusammen mit GamesMill & Skybound diverse aktuelle Games

Titelbild: © 2021 GameMill Entertainment & Skybound

Ihr könnt aus einer von 20 Figuren aus alten und neuen Nickelodeon-Serien auswählen. Vielleicht sind wir vom überwältigenden Roster von Smash zu sehr verwöhnt aber das wirkt schon etwas mager. Sicher sind Konsorten wie Spongebob, Aang, CatDog und Ren & Stimpy mit dabei, dafür fehlen so Figuren wie Timmy Turner, Jimmy Neutron oder Rocko. Es ist aber nicht auszuschließen, dass hier vielleicht per DLC nicht noch nachgeliefert wird.

Hier liest du unsere komplette Review.

Disco Elysium: The Final Cut

Disco Elysium – The Final Cut ist die definitive Version des bahnbrechenden Rollenspiels. Du bist ein Detective, dem ein einzigartiges Fähigkeitensystem zur Verfügung steht, um ein ganzes Stadtviertel unter die Lupe zu nehmen. Verhöre unvergessliche Charaktere, knacke Mordfälle oder lass dich bestechen. Werde zum Helden oder zu einem menschlichen Totalschaden.

Spiritfarer

Spiritfarer ist ein gemütliches Management-Spiel über das Sterben. Du spielst Stella, die Fährfrau der Verstorbenen, eine sogenannte Seelenfährfrau. Baue ein Schiff, um die Welt zu erkunden. Freunde dich dann mit Seelen an und kümmere dich um sie, bevor du sie schließlich ins Jenseits entlässt. Betreibe Feldbau, baue Erze ab, fische, ernte, koche, fertige Objekte und finde deinen Weg über mystische Meere. Tauche stundenlang in die entspannende Spielwelt ein. Erlebe bewegende, emotionale Geschichten voller unvergesslicher Momente. Verbringe wertvolle Stunden mit deinen Seelenpassagieren, erschaffe bleibende Erinnerungen und lerne schließlich, deinen geschätzten Freunden Lebewohl zu sagen. Was wirst du zurücklassen? Außerdem kannst du dich als Kater Daffodil dem Abenteuer im kooperativen Modus für zwei Spieler anschließen!

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit GameMill Entertainment & Skybound insgesamt folgende Game-Pakete:

Gewinner 01 - PS4-Bundle 1x Disco Elysium: The Final Cut für die PlayStation 4

1x Spiritfarer für die PlayStation 4

Gewinner 02 - PS5 1x Nickelodeon All-Star Brawl für die PlayStation 5

Gewinner 03 - Xbox One 1x Nickelodeon All-Star Brawl für die Xbox One / Xbox Series

Angebot Nickelodeon All-Star Brawl - [PlayStation 5] Zu den spielbaren Charakteren gehören SpongeBob, Lincoln Loud, Ninja Turtles Michelangelo und Leonardo, Oblina von Aaahh!!! Monster, Invader Zim, und viele mehr!

20 Themen-Levels wie Disco-Quallen aus der Serie Spongebob Schwammkopf, Technodrome aus der Serie Teenage Mutant Ninja Turtles, und viele mehr!

Jeder Charakter bietet einen völlig anderen und innovativen Spielstil und ein Bewegungsset, das sich aus seinen liebenswerten Persönlichkeiten ergibt

Kämpfe gegen deine Freunde lokal mit bis zu 4 Spielern gleichzeitig oder im kompetitiven Online-Mehrspielermodus

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 12 Jahren

Was muss ich tun?

2.) Löst in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Dein Lieblings-Charakter aus der Kindheit Wir möchten gerne von dir wissen, welcher dein Lieblings-Charakter aus den Nickelodeon-Serien ist?

Die Teilnahmebedingungen

Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück!

Vielen Dank an GameMill Entertainment & Skybound für die Bereitstellung der Preise.