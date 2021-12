Pokémon GO – Johto Tour

Die Begeisterung, die die Pokémon GO Tour: Kanto ausgelöst hat, hat alle wirklich überwältigt. Daher wird eine weitere Pokémon GO Tour angekündigen: Dieses Mal bereisen wir die Johto-Region! Bei der Pokémon GO Tour: Johto finden in manchen Städten sogar Live-Events statt.

Pokémon GO – Nächster Stopp ist Johto

Wir werden eingeladen, die Magie von Pokémon Gold und Pokémon Silber auf neue Weise zu erleben. Mit einem Ticket für die Pokémon GO Tour: Johto wählen Trainer wieder zwischen der Goldenen oder Silbernen Edition und entscheiden sich so für ein ganz besonderes Event-Erlebnis, bei dem ihr auch editionsspezifische Pokémon treffen könnt. Schließt die exklusive Spezialforschung ab, um Celebi zu begegnen. Wenn ihr es schafft, Celebi während des Events zu fangen, beherrscht es eine Event-Attacke. Außerdem könnt ihr eure Pokémon-Sammlerkünste auf die Probe stellen. Dazu werdet ihr auch mit Freunden tauschen müssen, die die andere Edition haben – so wie damals in Pokémon Gold und Pokémon Silber!

Trainer, die die Spezialforschung zur Pokémon GO Tour: Johto abschließen, erhalten Zugang zu einer exklusiven Meisterwerk-Forschung. Bleibt gespannt! Weitere Details zu dieser schwierigen und begehrten Forschung folgen bald.

Die Tickets für das weltweite Event sind jetzt verfügbar. Weitere Infos zum Ticketverkauf für die Live-Events folgen bald. Wenn ihr bis zu den folgenden Daten ein Ticket für die Pokémon GO Tour: Johto erwerbt, erhaltet ihr im Januar und Februar Zugang zur Befristeten Forschung der Jahreszeit der Herkunft!

Erwerb bis Montag, 10. Januar 2022 (Ortszeit), um die Befristete Forschung für Januar und Februar freizuschalten

Erwerb bis Donnerstag, 10. Februar 2022 (Ortszeit), um nur die Befristete Forschung für Februar freizuschalten

Datum und Uhrzeit

Am Samstag, den 26. Februar 2022 von 9 Uhr bis 21 Uhr (Ortszeit) findet das weltweite Event statt! Neben dem kostenlosen Angebot können Trainer auch ein Ticket für ein exklusives Event-Erlebnis erwerben.

Am Sonntag, den 27. Februar 2022, können Trainer an einigen ausgewählten Orten sogar an einem Live-Event teilnehmen. Als Hommage an das Ende von Pokémon Gold und Pokémon Silber beenden Trainer ihre Reise mit Begegnungen mit Pokémon aus der Kanto-Region. Weitere Infos folgen bald!

Ticketpflichtige Features bei der Pokémon GO-Tour: Johto

Werdet ihr euch für die Goldene oder die Silberne Edition entscheiden? Ihr müsst vor Event-Beginn wählen und könnt eure Entscheidung später nicht mehr ändern, also überlegt gründlich. Tickets kosten 11,99 US-Dollar (oder den entsprechenden Betrag in eurer Landeswährung, zuzüglich Steuern und Gebühren).†

Unabhängig von der gewählten Ticketversion können sich alle Ticketinhaber während der Pokémon GO Tour: Johto auf Folgendes freuen:

Alle Pokémon, die ursprünglich in der Johto-Region entdeckt wurden, erscheinen in der Wildnis, in Raids und in Begegnungen nach Forschungsaufgaben. Außerdem werden sie von Rauch angezogen, schlüpfen aus Eiern, können mit Freunden getauscht werden oder sind durch Entwicklungen erhältlich.

Ihr könnt eine exklusive Spezialforschung zum Event abschließen, für die ihr als Belohnung eine Begegnung mit dem Mysteriösen Pokémon Celebi erhaltet. Fangt Celebi unbedingt während des Events, damit es eine besondere Event-Attacke beherrscht.

Wenn ihr die Spezialforschung abschließt, erhaltet ihr Zugang zu einer zweiten, exklusiven Meisterwerk-Forschung, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckt und eure Fähigkeiten als Trainer testet.

Alle ursprünglich in der Johto-Region entdeckten Pokémon erscheinen auch in Schillernder Form, einige sogar zum allerersten Mal in Pokémon GO! So zum Beispiel Icognito G, O, T, U, R und J, das von Rauch angezogen wird. Je nach ausgewählter Event-Version werdet ihr außerdem mit höherer Wahrscheinlichkeit bestimmten Schillernden Pokémon in der Wildnis begegnen. Weitere Infos findet ihr unten in der Übersicht über die Event-Versionen.

Schließt neun Sammler-Herausforderungen ab, um Belohnungen und eine weitere Top-Sammler-Medaille zu verdienen. Dazu müssen Trainer innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums bestimmte Pokémon zu verschiedenen Mottos fangen.

Unterschiedliche Pokémon werden von Rauch angezogen.

Im Shop ist ein kostenloses Bundle mit drei Fern-Raid-Pässen erhältlich.

Eier schlüpfen viermal so schnell.

Doppelt so viele Bonbons für das Ausbrüten von Eiern.

Zusätzliche Bonbons für das Fangen von Johto-Pokémon.

Ihr erhaltet bis zu neun kostenlose Raid-Pässe, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht.

Eine exklusive In-Game-Medaille als Andenken an das Event.

Macht den ein oder anderen Schnappschuss, um eine Überraschung zu erleben.

Ihr erhaltet besondere Sticker, wenn ihr PokéStops dreht. Auch im Shop sind diese Sticker erhältlich.

Features ohne Ticket bei der Pokémon GO-Tour: Johto

Die folgenden Features sind während des Events für alle Trainer verfügbar, auch wenn sie kein Ticket kaufen!

Einige Pokémon, die zuerst in Johto entdeckt wurden, erscheinen in der Wildnis, in Raids und schlüpfen aus 7-km-Eiern. Andere Johto-Pokémon, die sonst nur in bestimmten Regionen vorkommen, werden weltweit in Raids auftreten.

Pokémon wie Pichu, Pii, Fluffeluff und Togepi schlüpfen aus 2-km-Eiern, die ihr an PokéStops erhaltet.

Ihr könnt eine Befristete Forschung zu Trainerkämpfen abschließen.

Goldene oder Silberne Edition?

Mit einem Ticket für die Pokémon GO Tour: Johto wählt ihr zwischen zwei verschiedenen Event-Versionen, jede mit editionsspezifischen Pokémon. Um die Sammler-Herausforderung zum Event abzuschließen, müsst ihr auch mit Freunden tauschen, die die andere Edition haben.

Editionsspezifische Pokémon werden während des Events von Rauch angezogen. Außerdem besteht eine größere Chance, bestimmten Schillernden Pokémon zu begegnen, je nachdem, welche Edition ihr habt. Weitere Infos findet ihr unten.

Wenn ihr euch einmal für eine Event-Version entschieden habt, könnt ihr dies nicht mehr rückgängig machen, also wählt mit Bedacht. Aber keine Sorge, es ist noch Zeit. Ihr müsst euch erst entscheiden, wenn das Event näher rückt.

Goldene Edition

Exklusive Pokémon der Goldenen Edition: Webarak, Skorgla, Teddiursa und Mantax werden von Rauch angezogen.

Ihr habt eine höhere Chance, diese Schillernden Pokémon zu treffen: Endivie, Feurigel, Karnimani, Webarak, Fluffeluff, Natu, Hoppspross, Sonnkern, Traunfugil, Woingenau, Skorgla, Pottrott, Teddiursa, Quiekel, Mantax und Ho-Oh.

Silberne Edition

Exklusive Pokémon der Silbernen Edition: Ledyba, Botogel, Panzaeron und Phanpy werden von Rauch angezogen.

Ihr habt eine höhere Chance, diese Schillernden Pokémon zu treffen: Endivie, Feurigel, Karnimani, Ledyba, Pii, Mogelbaum, Hoppspross, Yanma, Tannza, Botogel, Panzaeron, Hunduster, Phanpy, Miltank, Larvitar und Lugia.

Weltweit erstes Live-Event der Pokémon GO Tour

Am Ende ihrer Reise durch die Johto-Region können Trainer in ausgewählten Städten am 27. Februar 2022 einen Ausflug nach Kanto machen! Dieses optionale Event verläuft komplett unabhängig vom Hauptevent der Pokémon GO Tour: Johto. Ihr könnt am weltweiten und am Live-Event teilnehmt oder nur an einem von beiden. Ihr entscheidet! Denkt daran, dass ihr die Abenteuer der Pokémon GO Tour: Johto nur am 26. Februar 2022 erleben könnt.

Wir freuen uns unheimlich, eine weitere aufregende Pokémon GO Tour zu veranstalten. Weitere Infos zu den weltweiten Veranstaltungsorten und den Tickets folgen bald.

† Die Tickets sind im In-App-Shop erhältlich und kosten 11,99 US-Dollar (oder den entsprechenden Preis in der Landeswährung, zuzüglich Steuern und Gebühren). Tickets können weder mit PokéMünzen erworben noch zurückerstattet werden (unterliegt den geltenden Gesetzen und den in den Nutzungsbedingungen aufgeführten Ausnahmen).

