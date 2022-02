Zurzeit passiert so viel der Welt von Pokémon GO und auch die neuen Neuigkeiten, wollen wir euch nicht vorenthalten. Es gibt spannende Fakten zur Pokémon GO Tour: Johto und was genau euch dort erwartet, findet ihr unten.



Pokémon GO – Apex-Crypto-Lugia und Apex-Crypto-Ho-Oh erscheinen

Die Geschichte der Jahreszeit der Herkunft geht weiter

Arlo hat die gestohlene Kraft, die hinter der Tür verriegelt war, zu einem finsteren Zweck eingesetzt: Er hat die mächtigen Pokémon Apex-Crypto-Lugia und Apex-Crypto-Ho-Oh erschaffen! Wir müssen etwas unternehmen. Stockt eure Item-Vorräte auf und macht euch bereit, diese mächtigen Crypto-Pokémon aus der Gewalt von Team GO Rocket zu befreien!

Pokémon bei der exklusiven Meisterwerk-Forschung für Pokémon GO Tour: Johto-Ticketbesitzer

Ticketbesitzer, die die Spezialforschung zur Pokémon GO Tour: Johto abschließen, schalten eine neue Meisterwerk-Forschung frei. Diese Forschung haben wir so entworfen, dass ihr für lange Zeit daran arbeiten könnt. Im Laufe der Meisterwerk-Forschung könnt ihr diesen Legendären Crypto-Pokémon begegnen. Apex-Crypto-Ho-Oh und Apex-Crypto-Lugia strahlen eine Aura aus, wie sie noch bei keinem Pokémon zuvor gesehen wurde. Wenn sie erlöst werden, scheint sich diese Aura zu verändern.

Hinweis: Ticketinhaber erhalten Apex-Crypto-Lugia und Apex-Crypto-Ho-Oh. Es spielt keine Rolle, welche Edition für die Pokémon GO Tour: Johto ausgewählt wurde.

Apex-Crypto-Ho-Oh

Läuterfeuer+

Apex-Crypto-Ho-Oh beherrscht Läuterfeuer+, eine stärkere Variante von Läuterfeuer. Trainerkämpfe : 130 Schaden

: 130 Schaden Arenakämpfe und Raid-Kämpfe: 135 Schaden