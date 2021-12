NATvents-Gewinnspiel 2. Advent – Wir verlosen 2x Nerf-Guns & 1x Star Wars Merchandise-Paket

Titelbild: © 2021 Hasbro Deutschland

Mit dem Nerf Ultra Select Blaster können Darts für Distanz- oder Präzisionsschüsse abgefeuert werden! Der Ultra Select Blaster bietet Platz für zwei 10-Dart Clip-Magazine und enthält 10 Nerf Ultra Darts, die auf Distanz, und 10 Nerf Ultra Darts, die auf Präzision ausgelegt sind. Dank eines Schalters am Blaster kann man wählen, aus welchem Clip-Magazin gefeuert werden soll, um während des Battles zu switchen. Das Ziel anvisieren und die Darts in schneller Folge abschießen. Einfach den Beschleunigungs-Knopf drücken, um den Motor hochzupowern und den Abzug drücken. Die Clip-Magazine können während des Spiels schnell nachgeladen werden. Der Blaster feuert Nerf Ultra Distanz-Darts bis zu 36 Meter weit. Nerf Ultra Präzisions-Darts sind die zielgenauesten Nerf Ultra Darts.

Der Nerf Elite 2.0 Flipshots Flip-32 Blaster sorgt für actionreiche Battles! Der Blaster hat 32 Läufe – 16 zeigen nach vorne und 16 nach hinten. Es können Darts aus den 16 nach vorne zeigenden Läufen abgefeuert werden, anschließend werden die 16 nach hinten zeigenden Läufe vorgeklappt, um weiterzufeuern. Wenn die Mitspieler denken, die Läufe seien leer, werden sie mit 16 weiteren geladenen Läufen überrascht. Die in unterschiedliche Richtungen zeigenden Läufe sind miteinander verbunden, sodass sie einfach gedreht werden können, indem am Griff gezogen wird. Es werden 1 oder 2 Darts auf einmal abgefeuert. Der Abzug wird bis zur Hälfte gedrückt, um 1 Dart abzufeuern oder es werden 2 Darts auf einmal abgefeuert, indem der Abzug bis zum Anschlag gedrückt wird. Der Blaster bietet Hebel-Action. Jeder Lauf enthält 1 Dart, sodass der Blaster eine Kapazität von 32 Darts hat.

Die elektronischen Lightsaber Forge Lichtschwerter mit ausfahrbaren, aufleuchtenden Klingen und elektronischen Soundeffekten orientieren sich an der Star Wars Galaxis und bieten den Fans die Möglichkeit, sich spannende Rollenspiel-Duelle zu liefern. Kids ab 4 Jahren sind imstande, ihr eigenes Lichtschwert mit anpassbaren Rollenspielzeugen zu erschaffen, die sich an den Waffen der Jedi und Sith aus der Star Wars Galaxis orientieren. Mit den enthaltenen 2 Klingen, 2 Aufsätzen, 2 Abdeckungen und dem Kern können die Kinder ein Lichtschwert kreieren und die Kraft der Macht in spannenden Lichtschwert-Duellen nutzen. Die mit der gesamten Star Wars Lightsaber Forge Linie kompatiblen Teile lassen Jungs und Mädchen tausende individuelle Kombinationen kreieren.

Sie mag zwar aussehen wie „Baby Yoda“, doch diese bewegliche Kreatur heißt Kind – und die Kids werden dazu eingeladen, diese elektronische Figur aus Star Wars zu beschützen. Wenn der Kopf der elektronischen Edition von Kind oben berührt wird, werden über 25 Sound- und Bewegungskombinationen aktiviert, inklusive Freude- und Aufregung-Sounds, Kichern, Plappern und mehr. Der Kopf der Figur bewegt sich die ganze Zeit über nach oben und unten, die Ohren bewegen sich vor und zurück und die Augen öffnen und schließen sich. Jungs und Mädchen ab 4 Jahren werden dazu eingeladen, die Macht zu nutzen, wenn die Kind Figur ihre Augen schließt, ihren Arm hebt und seufzt als würde sie sehr viel Energie aufbringen.

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Hasbro Deutschland am 2. Advent Nerf-Guns und Star Wars Merchandise.

Gewinner 01: 1x Nerf Ultra Select

Gewinner 02: 1x Nerf Elite 2.0 Flipshots Flip-32

Gewinner 03: 1x Star Wars Merchandise-Paket, bestehend aus 1x Star Wars Lightsaber Forge Elektronisches Darth Maul Lichtschwert & 1x Star Wars The Mandalorian The Child Spielfigur

Was muss ich tun?

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Frage:

Welchen Star Wars Charakter findest Du am wichtigsten für die Skywalker-Saga?

Die Teilnahmebedingungen

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 15. Dezember 2021. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Hasbro Deutschland für die Bereitstellung der Preise.