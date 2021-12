Gewinnspiel – Wir verlosen 1x Shin Megami Tensei V Premium Edition

Nach sieben Jahren war es am 12. November 2021 endlich soweit und mit Shin Megami Tensei V erblickte ein neues Kapitel in der Hauptreihe das Licht der Welt. Dabei sieht man zwar ganz klar die Wurzeln und Eigenheiten, die ein SMT ausmachen, aber auch Entwicklungen, die eher neue Spieler ansprechen sollten. Eines der wiederkehrtenden Elemente bildet dabei das beliebte Fusionssystem, bei dem ihr gefundene Dämonen zu neuen kombinieren und so ständig stärker werden könnt.

Gemeinsam mit Nintendo wollen wir den Release dieses neuen Kapitels gebührend feiern und verlosen für euch die stark vergriffene Fall of Man Premium Edition!

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Nintendo eine Shin Megami Tensei V Fall of Man Premium Edition in einer schicken Sammlerbox mit folgendem Inhalt:

Eure Gewinne Shin Megami Tensei V – Switch

2-Disc Soundtrack

Schultertasche

Steelbook

Dämonenhandbuch

Was muss ich tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram, Facebook und/oder auf Twitter.

2.) Löst in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende Aufgabe:

Dämonenfusion Okami + Koropokkuru = Suiton

Napaea + Kabuso = Ame no Kaze

Preta + Pixie = Mermaid Wir wollen von euch wissen, welche der unten aufgeführten Fusionen tatsächlich existiert. Kleiner Tipp: Die Lösung findet ihr auch in Marcos Test. Wir freuen uns auf eure Antworten!

Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 12. Dezember 2021. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise.