Fantasy-Western ist unterwegs: Weird West erscheint im Januar

Der Arkane-Mitgründer Raphaël Colantonio meldet sich mit seinem eigenen Indie-Studio WolfEye Studios zurück und bringt gemeinsam mit seinem ehemaligen Arkane-Kollegen, Julien Roby, nun endlich das erste Game des Studios auf den Markt: Weird West nennt sich das Debütspiel der Genies, die hinter dem renommierten Action-Adventure Dishonored steckten. 2019 wurde das neue Action-RPG bereits angekündigt, nun ist es fast so weit. Weird West hat endlich ein offizielles Release-Datum und kommt am 11. Januar 2022 in die (virtuellen) Regale. Der düstere und skurrile Western erscheint für die PS4, Xbox One sowie den PC und verspricht jede Menge Gunslinger-Action in einer gnadenlosen Fantasy-Welt.

Der Wilde Westen lebt

Weird West bringt Spieler in eine altbekannte Welt, die immer wieder in Games aller Art aufgegriffen wird und schon für unzählige Genres zur Inspiration herangezogen wurde: der Wilde Westen. Er wird gefeiert wie eh und je und bringt immer wieder neue Spielerlebnisse auf die Bildschirme. Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games ist nicht umsonst eines der beliebtesten Videospiele überhaupt. Es versetzt Spieler in eine weitläufige Welt des Wilden Westens und lässt die Cowboy-Abenteuer virtuell aufleben. Auf der Plattform Steam lässt sich Weird West schon vorbestellen. Auch dort gibt es aber des öfteren die Möglichkeit ein neu erschienenes Spiel in einer Kurzversion gratis zu testen. Viele Gaming-Plattformen bieten immer wieder Free Trials neu erschienener Spiele und andere kostenlose Downloads an.

5 außergewöhnliche Helden im düsteren Wilden Westen

Weird West von WolfEye Studios setzt jetzt genau dort an, wo so viele andere Spiele bereits ihre Fußstapfen hinterlassen haben, und versetzt Spieler in eine ganz neue Art des Wilden Westens. Wie der Name schon verspricht, wartet mit Weird West ein skurriler Western, der der Thematik einen düsteren Fantasy-Stempel aufdrückt. Spieler landen in dem isometrischen Action-RPG, das allerdings auch jede Menge Ähnlichkeiten mit einer Immersive Sim teilt, in einer dunklen Welt, in der es vor unheimlichen und übernatürlichen Fantasy-Kreaturen wimmelt.

Dort übernehmen Spieler die Rollen von insgesamt fünf verschiedenen, außergewöhnlichen Charakteren – darunter ein Mann mit Schweinekopf, eine gewiefte Bounty-Hunterin und ein Werwolf – und versuchen die unheimlichen Geheimnisse der düsteren Welt zu lüften. Zwar durchläuft man mit jedem Charakter eine ganz eigene Geschichte, doch am Ende soll alles zu einem großen Finale zusammengeschnürt werden, denn die Schicksale aller fünf Helden sind auf mysteriöse miteinander verzweigt. Jeder hat es bei dem Abenteuer selbst in der Hand, welchen Spieltyp man an den Tag legen möchte. Hier kommen die Einflüsse von Immersive Sims zum Tragen, denn Spieler können selbst entscheiden, ob sie auf Krawall gebürstet sind oder doch lieber im Schleichmodus heimlich an Gegnern vorbeikriechen. Wichtig ist allerdings, sich gut zu überlegen, welchen Weg man einschlagen möchte, denn die Welt in Weird West ist absolut gnadenlos: Alles, was man tut, jeder Schritt, den man geht, kann Konsequenzen nach sich ziehen, die sich nicht einmal mit einem Reboot rückgängig machen lassen. Also heißt es, gut aufzupassen.

Weird West erscheint am 11. Januar 2022 und steht dann zum PC Game Download auf Steam oder in den PlayStation und Xbox Game Stores bereit. WolfEye Studios setzt mit ihrem Debütgame auf eine Welt, die wir bereits in sämtlichen Gamegenres lieben, doch nun kommt der Wilde Westen mit einem ganz neuen Dreh daher. Wir sind gespannt.

Titelbild: © Devolver Digital