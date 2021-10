State of Play – Neuer Event mit Third Party News

Es stehen noch einige Veröffentlichungen in diesem Jahr aus und auch im nächsten Jahr gibt es jede Menge Games. Ein neuer State of Play Stream soll uns nächste Woche mehr zu kommenden Third Party Games verraten.

Erst im September hat Sony in einem Stream gezeigt, was deren First Party Teams in den kommenden Jahren zu bieten haben. Unter anderem bekommen wir mehr Spider-Man und sogar Wolverine. Darüber hinaus gab es auch einige Neuzugänge bei den Studios selbst.

Unter anderem hat sich Sony endlich die Remake Meister von Bluepoint geschnappt. Doch First Party allein reicht natürlich nicht und so braucht Third Party Support, um die Lücken zwischen den großen Blockbustern zu füllen.

Am kommenden Mittwoch den 27.10.2020 um 23:00 Uhr bekommen wir in einem neuen Stream und damit auch ein paar Updates. In dem etwa 20 Minuten langen Stream soll es neben bekannten Titeln aber auch ein paar Neuheiten geben.

Wir dürfen gespannt sein was der Stream zu bieten hat und welche Games wir vielleicht schon bald selbst spielen können.

A new State of Play is heading your way next Wednesday, October 27 starting at 2:00pm PT / 10:00pm BST.

Full details and what to expect: https://t.co/EnDyyYGqBc pic.twitter.com/MeUjdW7wIa

