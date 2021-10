Cowboy Bebop – Netflix zeigt endlich erstes Videomaterial

Gut Ding will Weile haben, sagt man ja so gerne. Dass sich Netflix vor allem bei „Cowboy Bebop“ eigentlich keine Zeit lassen wollten und die lange Verzögerung erneut der Pandemie (danke Covid) zu zuschreiben ist, bestreitet keiner. Doch die Weile ist fast fertig. Netflix präsentiert einen ersten Teaser und liefert auch schon den Starttermin.

Der legendäre Anime Cowboy Bebop erhält endlich seine Realverfilmung

Kaum ein Anime spielte so eine große Rolle wie „Cowboy Bebop“, damit das Genre auch außerhalb Asiens auf Fans treffen konnte. Das futuristische Scifi Abenteuer verbindet viele verschiedene Elemente westlichen Kinos. Seien es Kampfkunstfilme wie die von Bruce Lee oder waschechte Western. Und zusätzlich bewirkte die großartige Jazz und Bluesmusik eine wunderbare Atmosphäre. Das war zumindest am Anfang der 2000er Jahre so. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, ob Netflix es diesmal schafft, einer so bekannten Anime Marke ebenbürtig zu werden. Vorherige Versuche wie mit Death Note, kamen bei den meisten Zuschauern nicht unbedingt positiv an. Vielleicht gelingt es aber diesmal. Der erste Teaser zeigt zumindest großes Potential und dass es sich diesmal um eine vollständige Serie handeln wird, lässt einen guter Dinge bleiben.

Han Solo trifft auf Clint Eastwood und Bruce Lee

Wir sind also gespannt auf die Realverfilmung. Man stelle sich nur vor, dass die ersten Neuigkeiten 2009 in den Medien kursierten und dass damals sogar Keanu Reeves persönlich die Hauptrolle spielen sollte. Und jetzt über 10 Jahre später stecken ganz neue Leute dahinter. Aber mit dem neuen Ensemble kann man eigentlich alles andere als unzufrieden sein. Mit John Cho, Mustafa Shakir und Daniella Pineda haben wir drei Schauspieler*innen die nicht nur äußerst talentiert sind, der erste Teaser zeigt auch schon, wie gut sie miteinander harmonieren können. Zusätzlich konnte man deutlich den Stil und die Richtung der Serie erkennen. Dieser scheint zumindest fürs erste passend an den Anime angelehnt zu sein. Was daraus wird sehen wir dann ab dem 19. November 2021.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz via YouTube

Titelbild: © Netflix