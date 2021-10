Dead by Daylight – Neue Hexen-Überlebende

Pünktlich zu Halloween haut Behavior eine neue Überlebende heraus. Was diese moderne und ansehnliche Hexe auf dem Kasten habt, erfahrt ihr hier.

Dead by Daylight – Mikaela Reid und was sie zu bieten hat

Mikaela Reid ist eine von 28 Überlebenden im Spiel Dead by Daylight und wurde am 19. Okotober 2021 mit dem DLC “Hour of the Witch” hinzugefügt. Sie ist eine junge Mystikerin, die die Prüfung mit übernatürlichen Fähigkeiten verändern kann. Mit ihren persönlichen Talenten Hellsicht, Segen: Kreis der Heilung und Segen: Seelenflicker kann sie den Bereich überwachen und Orte des Trosts und der Heilung schaffen.Die Schwierigkeit der Spielweise ist mittelmäßig, wenn man denn auch nur ihre einzigartigen Talente nutzt. Diese Talente erscheinen zu Beginn nur im Blutnetz von Mikaela Reid, bis Stufe 30 erreicht wird, wodurch lehrbare Talente im Blutnetz erworben werden können. Dadurch lassen sich diese Talente auch im Blutnetz aller anderen Überlebenden finden.

Mikaelas Perks:

Hellsicht (Clairvoyance):

In dir ist eine Energie, die über deine Sicht hinaus sieht. Hellsicht wird aktiviert, wenn du ein Totem zerstörst.

Wenn du nichts in den Händen hältst, halte die Taste für die aktive Fähigkeit gedrückt, um dein gesamtes Aurawahrnehmungspotenzial zu entfesseln. Für 8/9/10 Sekunden siehst du die Auren der Ausgangstorschalter, Generatoren, Haken und Truhen innerhalb einer Reichweite von 64 Metern.In dir ist eine Energie, die über deine Sicht hinaus sieht.

Segen: Kreis der Heilung (Boon: Circle of Healing):

Ein Segen, der Trost in all diesem Grauen spendet. Halte die Sekundäraktion neben einem glanzlosen oder Fluchtotem gedrückt, um es zu segnen und ein Segenstotem zu erzeugen. Sanfte Glocken erklingen in einer Reichweite von 28 Metern. Alle Überlebenden innerhalb der Reichweite eines Segenstotems erhalten einen 90/95/100 % Bonus auf die Heilungsgeschwindigkeit und können sich ohne Sani-Kasten heilen. Du kannst immer nur ein Totem segnen. Alle ausgerüsteten Talente sind für dein Segenstotem aktiv.

Segen: Seelenflicker (Boon Shadow Step):

Ein Segen, der die Wahrheit verbirgt. Drücke und halte die Fähigkeitstaste in der Nähe eines Totems, um es zu segnen und ein Segen-Totem zu erschaffen. In einer Reichweite von 28 Metern ertönen sanfte Glocken. Bei allen Überlebenden in der Reichweite des Segen-Totem werden ihre Kratzspuren und Auren für den Killer verborgen dieser Effekt hält 2/3/4 Sekunden an, nachdem ihr die Reichweite des Segen-Totems verlassen habt. Du kannst jeweils nur ein Totem segnen. Alle ausgerüsteten Segensvorteile sind auf deinem Segen-Totem aktiv.

Der Spieler kann aus drei verschiedenen Kategorien ein Kleidungsstück wählen. Diese werden dann solange getragen, bis der Spieler sie wieder wechselt.

Wenn sich das nicht nach einer vielversprechenden, neuen Überlebenden anhört, die es den Killern wirklich schwer machen könnte.