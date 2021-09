Disney+ Day – Ein Jubiläum das sich sehen lässt

Fast zwei Jahre ist es nun her, dass The Walt Disney Company mit ihrem eigenem Streaming Anbieter durchstartete. Jetzt will man mit dem Disney+ Day am 12. November 2021 ein wahres Fest für alle Abonnenten und Fans ins Leben rufen. Fast alle Studios präsentieren neue Shows und Inhalte, die man unbedingt gesehen haben muss.

Was ist der Disney+ Day?

Der Disney+ Day ist eine groß angelegte Feier zum zweijährigen Jubiläum des Streamingdienstes von The Walt Disney Company. Die globale Party beinhaltet viele neue Produktionen aller beliebten Disney Marken wie Pixar, Marvel, Star Wars und noch einiges mehr. Dazu wird es eine Präsentation für alle Zuschauer geben, in der zukünftige Projekte, Ideen und Sonstiges aus dem Hause Disney gezeigt werden. Außerdem nutzt Disney+ den Jahrestag, um neue Märkte zu erschließen. Ab dem 12. November 2021 können Fans aus den asiatisch-pazifischen Gebieten endlich auch Disney+ streamen. Selbst die verschiedenen Disney Freizeitparks legen den blauen Teppich aus und werden mit neuen Attraktionen werben. Neben Trailern, exklusiven Clips und First Looks stehen Filme und neue Serien zur freien Verfügung

Ein Tag für alle Streamingliebhaber

Ganz oben auf jeder Liste findet sich “Shang Chi and the Legend of the Ten Rings”, welcher zuletzt nur in den Kinos zu sehen war. Dann verschwindet die VIP-Sperre für “Jungle Cruise” dem neuen Attraktionsfilm rund um Dwayne The Rock Johnson und Emily Blunt. Neben diesen beiden “älteren” Filmen, interpretiert Disney “Kevin allein zu Haus” neu als “Nicht schon wieder allein zu Haus. Die Animationsstudios von Disney liefern ebenfalls neuen Stoff. Eine Kurzfilmreihe zum süßen Olaf aus “Frozen” und ein animierter Kurzfilm zu “Luca”, “Ciao Alberto” stehen auch schon in den Startlöchern. Von “National Geographic” werden die ersten fünf Folgen von Jeff Goldblums “The World according to Jeff Goldblum” veröffentlicht. Das neue “Star” bereichert den Disney+ Day mit einer Serie Namens “Dopesick”, in der Michael Keaton die Hauptrolle übernimmt. Zu guter Letzt liefern die zwei großen Marken, Marvel und Star Wars, jeweils Specials zur Zukunft ihres Universums und der beliebten Figur des Boba Fett. All das kann man sich ab dem 12. November 2021 anschauen.

