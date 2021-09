Pokémon Unite – Deutsche Sprache & Battle Pass dank Update

Das MOBA, Pokémon Unite, erhält ein neues Update, welches einige wichtige und große Neuerungen mit sich bringt. Denn abseits des anstehend Release von Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sorgt auch Unite für Furore. Ein Trailer und auch auf der offiziellen Website, äußerte sich Nintendo jetzt sehr genau zu diesem Update. Folgende Features dürft ihr erwarten.

Wer der Spiel bislang mied, da es nur auf Englisch verfügbar war, darf aufatmen. Denn Unite ist dank des neuen Updates auch endlich auf Deutsch spielbar. Auch Italienisch, Französisch und Spanisch werden nun freigeschaltet. Aber dabei bleibt es nicht. Denn auch Crossplay mittels eines festen Accounts steht im Vordergrund. Schließlich erscheint das Spiel nun auch auf mobilen Endgeräten, sodass Mobile-User und Switch User zusammen spielen können. Sogar neue Events wie Super-Item-Enhancer werden integriert. Generell wolle man leichteren Zugang zu Enhancer-Items ermöglichen.

Auch sollen Pokémon gewisse Gegenstände nun tragen können. Tragen ist ein gutes Stichwort. Denn eure Begleiter könnt in verschiedenste Kostüme stecken, an die ihr dank des kommenden Battle-Pass kommt. Dieser erhält das Motto “Weltraum”. Dies wird je nach Season aber immer wieder wechseln. Außerdem dürfen wir mit Mamutel und Feelinara auch zwei neue Taschenmonster begrüßen. Das Update ist ab heute verfügbar. Wie auch das Spiel selbst, ist es natürlich völlig kostenlos.

Get ready, Trainers! Tomorrow, the battle continues as #PokemonUNITE arrives on mobile devices!

A new battle pass, new adventures, and a new way to play! pic.twitter.com/XvK7OrHqgo

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) September 21, 2021