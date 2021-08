Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle – Das ist alles neu in den Gen. 4 Remakes

Wenn Remakes von Pokémon-Spielen angekündigt werden wie zuletzt Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle, dann ist die erste Frage von Fans natürlich: Was ist denn alles so neu in diesen Spielen? Wir haben nun einen ersten Einblick erhalten, was in den Gen.4 Remakes neu oder vielleicht auch nicht so neu ist.

Viele Elemente aus Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle kehren zurück

Anders als bei bisherigen Remakes wird nicht die Grafik der aktuellen Generation als Basis genommen, sondern ein neuer Chibi-Stil, der manchen Fans nicht so gefällt. In den Kämpfen sieht man jedoch die “normalen” Modelle der Charaktere.

Auf den ersten Blick wurde nicht besonders viel an den Spielen der 4. Generation gerüttelt. So kehren viele altbekannte Features aus den DS-Spielen zurück. In Wettbewerben könnt ihr mit der Schönheit und den Talenten eurer Pokémon punkten. Die Minispiele wurden natürlich erneuert und überarbeitet, also ist immerhin hier etwas Neues dabei.

Außerdem kehrt der Untergrund zurück, in dem ihr nach Fossilien und anderen Schätzen graben könnt und euch eine Geheimbasis errichtet. Neu ist, dass ihr hier auch Pokémon finden könnt, je nachdem welche Statuen ihr in eurer Geheimbasis platziert habt.

Ansonsten bleibt eigentlich alles beim Alten. Ihr trefft bekannte Charaktere wie Professor Eibe und Cynthia, tretet Gegen Arenaleiter wie Veit an und bekämpft Team Galaktik und ihren Anführer Cyrus. Ab dem 19. November 2021 können wir also ein weiteres Mal die Sinnoh-Region erkundet. Um dies gebührend zu feiern erscheint bereits am 5. November 2021 eine spezielle Nintendo Switch-Lite in der Farbe Onyx mit Dialga- und Palkia-Musterung.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Pokémon Presents