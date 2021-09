The Circle USA – Staffel drei der Netflix-Serie ist gestartet

Freunde es geht wieder los! Endlich bereichert uns Netflix mit der dritten Staffel von The Circle USA. Die Reality-TV Show, in der es darum geht, über (falsche) Onlineprofile zum beliebtesten Bewohner des Wohnkomplexes aufzusteigen, wurde erstmals am 1. Januar 2020 weltweit bei Netflix ausgestrahlt. Nun treten erneut acht Personen in den Ring, für den Kampf um die Influencerkrone.

Freut euch auf wöchentliche Folgen von The Circle USA

Es ist noch gar nicht so lange her, dass die zweite Staffel von The Circle USA auf Neflix gestartet ist. Während die zweite Staffel rund um Chloe Veitch am 14. April 2021 startete, veröffentlichte Netflix am 8. September 2021 bereits die erste Folge der dritten Staffel. Doch worum geht es genau bei The Circle? Die Mitspieler ziehen jeweils allein in ein Apartment des Wohnkomplexes ein. Dort angekommen haben sie die Möglichkeit, ihr Onlineprofil, mit allem was dazu gehört, anzulegen. Dabei bleibt ihnen die Wahl, ob sie sich als sie selbst ausgeben, oder ein Fakeprofil erstellen, von dem sie sich mehr Beliebheit versprechen.

Denn darum geht es bei The Circle USA – beliebt sein. Über die Chatfunktion des Fernsehers können die Teilnehmer mit den anderen Mitstreitern in Kontakt treten, sich die Bilder der Konkurrenten anschauen und Beziehungen zueinander aufbauen, um so vor einem Rauswurf sicher zu sein. In regelmäßigen Abständen müssen sich die Spieler dann je nach Sympathie und Beliebtheit bewerten.

Die zwei beliebtesten Spieler bekommen für eine Runde Immunität und können dann entscheiden, welcher Spieler geblockt wird und somit ausscheidet. Der ausgeschiedene Spieler hat dann die Möglichkeit, einen Mitstreiter persönlich in seinem Apartment zu besuchen und festzustellen, ob sich der Spieler als sich selbst oder als jemand komplett anderes ausgegeben hat.

Ab sofort gibt es zunächst die erste Folge der Show zu sehen, danach erscheinen die neuen Folgen immer mittwochs bis zum 29. September 2021.

Quelle: Netflix via YouTube