Matrix Resurrections – Die Wiedergeburt des Auserwählten

Nachdem gestern ein kleiner Teaser zu Matrix Resurrections erschien, folgte heute endlich der volle Trailer. Neben ein paar bekannten Gesichtern, wie Neo und Trinity, konnten wir schon einige neue Figuren und ihre Schauspieler erahnen. Am 23. Dezember 2021ist es dann so weit und alle Fans können in die Kinos stürmen und das Spektakel erleben.

Matrix Resurrections zeigt sich kryptisch

Vieles zur Handlung konnte man aus dem Trailer noch nicht erkennen. Zumindest scheint die Matrix auf irgendeine Art und Weise wieder zurück zu sein. Zusätzlich dazu wird der zum Internet-Meme gewordenen blauen Pille eine bedeutende Rolle im Trailer zuteil. Wieder mit von der Partie sind Keanu Reeves in seiner Rolle als Neo und Carrie-Anne Moss als Trinity. Die beiden scheinen sich jedoch im Film nicht wiederzuerkennen. Daneben konnte man im Trailer auch viele neue Schauspieler sehen. Beispielweise Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff und Priyanka Chopra Jonas die zum Teil neue Figuren verkörpern. Besonders in Erscheinung trat Yahya Abdul-Mateen II, dessen Charakter im Trailer stark an die Figur des Morpheus, vorher gespielt von Lawrence Fishburne, erinnerte. Ob es sich hierbei doch um Morpheus handelt, oder um eine neue Figur werden wir sicher noch erfahren.

Ein Geschwisterteil der Wachowskis meldet sich zurück

Ehemals zu zweit jetzt nur noch allein führt Lana Wachowski das Dreh- und Kreativteam hinter Matrix Resurrections an. Beteiligt am Drehbuch sind unteranderem David Mitchell und Alexander Hemon, welche bei der früheren Trilogie noch nicht mitgewirkt haben. Außerdem hat Wachowski anscheinend ihr Team aus der Serie Sense 8 mit an Bord geholt, um an diesem Projekt weiter zusammen zu arbeiten. Warner Bros. veröffentlicht die Produktion zu Weihnachten gleichzeitig auch auf ihrem Streaming-Dienst HBO Max, was erneut zeigt, dass sie an ihrem Modell des gleichzeitigen Zugangs festhalten.

Quelle: Warner Bros. Pictures via Pressemeldung

Titelbild: © Warner Bros. Pictures