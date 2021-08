Gewinnspiel – Wir verlosen 2x Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Seit dem 09. Juli 2021 können mutige Monsterjäger*innen in diesem besonderen Abenteuer nicht nur gegen die berühmten Monster der Monster Hunter-Reihe antreten, sondern sie auch als wertvolle Verbündete gewinnen. Die Monsties sind los und kämpfen an eurer Seite in rundenbasierten Kämpfen, die sich gänzlich von den spektakulären Auseinandersetzungen aus der Hauptreihe abheben. Doch die 2, welche sich im Titel des neuen Abenteuers versteckt, könnte wagemutige Abenteurer abschrecken. Doch braucht ihr den ersten Teil der Spin-Off-Reihe nicht gespielt zu haben, um die Geschichte des zweiten Teils genießen zu können, denn bei Wings of Ruin handelt es sich um ein eigenständiges Spiel.

Für all diejenigen, die trotzdem up to date sein wollen, bevor sie sich in das große Sammeln der süßen Monsties stürzen, hat unser Lukas einmal die Geschehnisse des ersten Teils für euch zusammengefasst. Den Artikel dazu findet ihr hier.

Wer sich ein generell ein genaueres Bild über die Spin-Off-Reihe und die speziellen Features des neuen Teils machen will, sollte einmal Jennys Beitrag aufsuchen, in dem sie für euch alles wichtige in einem Überblick zusammengestellt hat. Die Übersicht findet ihr an dieser Stelle.

© 2021 Nintendo / Releasetermin: 09. Juli 2021 für die Nintendo Switch und den PC



Was genau gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen gemeinsam mit Nintendo zwei Exemplare des actionreichen Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin für die Nintendo Switch für euch!

Was muss ich dafür tun?

2.) Teilt uns in den Kommentaren mit, welches Monstie euer Liebling ist und mit welcher Waffe ihr euch am liebsten in den Kampf stürzt!

Die Teilnahmebedingungen

Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Bereitstellung der Preise!