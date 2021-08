After Love – Amazon Prime erkauft sich Erstveröffentlichung

After Love, im englischen After We fell, erscheint am 2. September 2021 in den deutschen Kinos. Jedoch sorgt jetzt Amazon dafür, dass unsere Freunde in Großbritannien und Frankreich den Release des Filmdramas nicht auf den Kinoleinwänden erleben werden.

Chance für Amazon mit After Love

Viele Produktionsfirmen haben in den letzten Monaten ihre Filme zeitgleich auf ihren Streamingdiensten veröffentlicht. Beispielsweise Disney+ mit Black Widow und Warner Bros. mit Space Jam: A new Legacy. Das bringt viele Vorteile für die Unternehmen. Neben der Stärkung ihres Streaming Angebots und der Möglichkeit neue Nutzer dazu zugewinnen, bietet der Simultanrelease eine zusätzliche Einnahmequelle. Natürlich werden so die Kinoeinahmen vermindert, doch wir werden sehen inwiefern das Auswirkungen auf den tatsächlichen Gewinn der Filme hat. Amazon Prime geht jetzt sogar einen Schritt weiter. Das Megaunternehmen sicherte sich die Rechte an After Love und dem Nachfolger After Ever Happy. So werden in Großbritannien und Frankreich zum Start die Filme erst auf Amazon Prime verfügbar sein. Wann sie dann in die Kinos kommen und ob sie das überhaupt werden, steht noch aus. Überraschend ist der Schritt auf jeden Fall. Vor allem der zweite Teil der Reihe war für Pandemieverhältnisse ein Box Office Hit.

Weitere Filmadaptionen sind also in Planung

Die Filme der After-Serie basieren auf den Romanen von Anna Todd. Die Bücher erzählen die Geschichte von Tessas und Hardins On-Off-Beziehung und den dadurch entstehenden Problemen und Dramen. Da sich Amazon auch die Rechte am nächsten Teil gesichert, steht wohl fest, dass nach September eine weitere Verfilmung vor der Tür steht, aber noch nicht, wann es zur Veröffentlichung kommt. Wie es um den letzten Teil der After-Serie “Before” steht, ist noch nicht bekannt.

Quelle: screendaily

Titelbild: © Constantin Film