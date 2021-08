Ori: The Collection – Inhalt und Erscheinungsdatum wurden bekannt gegeben

Seit 2015 begeistert das kleine leuchtende Wesen Ori die Videospielwelt. Für alle, die bisher noch nicht in den Genuss gekommen sind, könnte Ori: The Collection genau das Richtige sein. Endlich ist bekannt, ab wann das Rundum-sorglos-Paket erscheint, was enthalten sein wird und wie viel es zum Release kosten wird.

Ori: The Collection erscheint am 12. Oktober

Es dauert nicht mehr lange, bis Fans oder Neulinge der Spielereihe in den Genuss der Ori Collection kommen können. Am 12. Oktober 2021 erscheint die Nintendo Switch Cartridge welche die Spiele Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps beinhaltet. Doch damit nicht genug: Neben den Spielen der Moon Studios erhaltet ihr außerdem noch den digitalen Soundtrack sowie sechs kunstvolle Sammelkarten als Extras dazu.

Nachdem Ori and the Blind Forest bereits zahlreiche Auszeichnungen erhielt, erschien im März 2020 dann Ori and the Will of the Wisps die Fortsetzung, welche ebenfalls überdurchschnittlich gute Kritiken einheimste. Zur Veröffentlichung wird Ori: The Collection 49,99 Euro kosten.

Quelle: Nintendo via YouTube