Half-Life 2 – Kommt eine Remastered Collection?

Zuletzt überraschte Valve nach jahrelanger Abstinenz des populären Franchise Half-Life mit dem VR-Ableger Half-Life: Alyx, der die Story um die gleichnamige Widerstandskämpferin nach den Ergebnissen des Erstlings näher beleuchtete. Nun scheint sich allem Anschein nach ein weiteres Projekt rund um das Kult-Franchise in Arbeit zu befinden.

Unlängst tauchte die Remastered Collection von Half-Life 2 in der Steam-Datenbank auf und deutete erstmals auf die Existenz einer weiteren Neuauflage hin. Der Eintrag wurde vom meistens gut informierten Insider Tyler McVicker unlängst entdeckt, der diese Information dann direkt via Twitter verbreitete. Laut dem Datenbank-Eintrag soll die überarbeitete Sammlung allerdings nicht direkt von Valve entwickelt werden, sondern von dem Hobby-Entwickler-Team Filip Victor. Diese haben bereits zuvor mit der Mod Half-Life 2: Update gezeigt, dass sie fähig sind, die bekannte Spielereihe um sinnvolle Features zu ergänzen. Obwohl Valve selbst nicht aktiv an der Entwicklung beteiligt zu sein scheint, ist davon auszugehen, dass der amerikanische Entwickler den Arbeiten an dem Remaster zustimmt, sodass auch zukünftig nicht von einem Ausschluss des weiterhin inoffiziellen Projektes aus dem hauseigenen Store zu rechnen ist.

I have been able to confirm this projects legitimacy, being made by the former Half-Life 2: Update team.

Report incoming. pic.twitter.com/W0r9cnKhie

— Tyler McVicker (@Tyler_McV) July 29, 2021